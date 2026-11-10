Congo-Kinshasa: La guerre dans l'Est réduit fortement le transport de marchandises par voie fluviale entre Kisangani et au pays

Les transporteurs de marchandises opérant entre Kisangani et Kinshasa par voie fluviale dénoncent les répercussions du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo sur leurs activités. Selon eux, l'insécurité persistante sur plusieurs axes routiers du Nord-Kivu perturbe considérablement l'acheminement des marchandises vers Kisangani, entraînant une baisse du fret à destination de Kinshasa.

Les produits les plus touchés sont notamment les véhicules, les haricots et les pommes de terre, dont une grande partie provient habituellement de la région du Kivu. La situation affecte directement les activités des armateurs et des travailleurs des embarcations, dont les revenus dépendent du volume de marchandises transportées.

Au port de Kisangani, plusieurs baleinières métalliques restent immobilisées depuis plusieurs mois, dans l'attente de cargaisons suffisantes pour prendre le départ vers la capitale, a constaté lundi 9 novembre, le reporter de Radio Okapi.

Fernand, responsable marketing de la baleinière Apolo, explique que la guerre a fortement réduit l'arrivée des marchandises.

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« Si vous voyez tous ces bateaux stationnés ici, c'est à cause de la rareté des marchandises. Les colis arrivent en petites quantités et, comme la guerre se poursuit là-bas, le transport des marchandises est fortement perturbé. Ce qui complique nos voyages », témoigne-t-il.

Selon les opérateurs du secteur, de nombreuses localités productrices ou zones de transit du Kivu sont affectées par les combats ou se trouvent sous le contrôle des rebelles, ce qui ralentit fortement la chaîne d'approvisionnement vers Kisangani.

À bord d'une autre baleinière, Michel déplore l'allongement du temps d'attente au quai, conséquence directe du ralentissement du flux des marchandises. Alors qu'un voyage aller-retour entre Kisangani et Kinshasa dure habituellement trois mois, celui-ci peut désormais s'étendre jusqu'à cinq mois.

Pour éviter des pertes financières, les armateurs préfèrent attendre d'avoir suffisamment de marchandises avant d'appareiller, ce qui prolonge davantage les délais.

« On nous paie par voyage, c'est-à-dire à l'aller comme au retour. Si les marchandises arrivaient à temps, nous serions déjà rentrés à Kinshasa depuis trois mois. Mais elles mettent parfois jusqu'à huit jours avant d'arriver. C'est vraiment compliqué. Au final, nous ne gagnons presque rien », explique-t-il.

Cette baisse d'activité fragilise les conditions de vie de nombreux travailleurs du transport fluvial, qui peinent désormais à subvenir aux besoins de leurs familles.

Face à cette situation, Gentil, un autre employé du secteur, appelle les autorités congolaises à tout mettre en oeuvre pour rétablir la sécurité dans les zones affectées par les conflits armés. Il estime qu'un retour à la stabilité dans l'Est du pays permettrait de relancer les échanges commerciaux et de redynamiser le transport fluvial entre Kisangani et Kinshasa.