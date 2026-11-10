Congo-Kinshasa: Après les pluies, des femmes et des enfants sinistrés vivent dans des conditions précaires à Kindu

Les conséquences de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kindu le dimanche 8 novembre continuent de se faire sentir. Plusieurs familles sinistrées vivent désormais sans abri, sans nourriture et sans effets personnels. Parmi les plus vulnérables figurent des femmes enceintes, des mères de jeunes enfants et des élèves dont la scolarité est perturbée. Face à cette situation, la Protection civile appelle à une assistance humanitaire urgente.

Deux jours après les intempéries, de nombreuses familles restent sans solution durable de relogement. Certaines ont trouvé refuge chez des voisins ou des proches, tandis que d'autres passent la nuit dans des conditions particulièrement difficiles.

Parmi les victimes figure une femme enceinte qui affirme avoir perdu tous ses biens lors de la catastrophe.

« Je vais bientôt accoucher. Avec la pluie de dimanche, j'ai tout perdu. Je dors chez ma voisine, dans son salon, exposée aux moustiques. Dans mon état, c'est très difficile », témoigne-t-elle.

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Femmes et nourrissons parmi les plus exposés

La situation est tout aussi préoccupante pour plusieurs mères de famille contraintes de vivre à l'extérieur avec leurs enfants.

Une mère de jumeaux raconte dépendre de la solidarité du voisinage depuis la destruction de son habitation.

« J'ai des jumeaux et je suis à l'extérieur. C'est une voisine qui nous a aidés pour trouver un endroit où dormir, mais nous restons dans une situation très difficile », explique-t-elle.

Selon les acteurs humanitaires, les besoins les plus urgents concernent les abris, les vêtements, la literie, les produits d'hygiène ainsi que la prise en charge des femmes enceintes et des nourrissons.

La Protection civile lance un appel à l'aide

Face à l'ampleur des dégâts, la Protection civile du Maniema appelle les partenaires humanitaires à intervenir rapidement.

Son directeur provincial adjoint sollicite particulièrement l'appui de l'UNICEF en faveur des enfants et des femmes affectés.

« Nous constatons que des enfants ne vont plus à l'école. Plusieurs établissements ont également été touchés. Il y a nécessité que l'UNICEF vienne en aide, surtout aux femmes enceintes et aux enfants qui n'étudient plus », souligne-t-il.

La scolarité de nombreux enfants perturbée

Au-delà des dégâts matériels, les intempéries affectent également l'éducation de nombreux enfants.

Certaines écoles endommagées ne fonctionnent plus normalement, tandis que plusieurs familles sinistrées ne disposent plus des moyens nécessaires pour assurer la poursuite de la scolarité de leurs enfants.

En attendant une intervention des autorités et des partenaires humanitaires, les sinistrés continuent de faire face à une situation marquée par la précarité et l'incertitude. Pour ces familles, l'assistance d'urgence demeure une priorité afin de répondre aux besoins les plus élémentaires de survie.