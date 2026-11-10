Congo-Kinshasa: Kisangani - La police déployée autour de l'agence Glody Coach après des tensions liées à des soupçons d'infiltration du FRN

La situation est restée tendue ce mardi 10 novembre dans la commune de Makiso, à Kisangani (Tshopo), aux abords de l'agence de transport Glody Coach. Quelques éléments de la Police nationale congolaise ont été déployés devant les installations de l'entreprise afin de prévenir de nouveaux actes de vandalisme, au lendemain d'une manifestation au cours de laquelle les vitres des bureaux ont été endommagées par des jets de pierres.

À l'origine de ces tensions se trouve l'interception d'un véhicule en provenance de l'est du pays et à destination de Kisangani. Plusieurs passagers à bord étaient soupçonnés par certains habitants d'être des ressortissants étrangers entretenant des liens avec les rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN).

Le ministre provincial de l'Intérieur de la Tshopo, Michel Bakay, appelle la population au calme. Il affirme qu'à ce stade des investigations, aucun élément ne permet d'établir un lien entre les voyageurs interceptés et les rebelles du FRN.

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« D'abord, il y a un bus qui est venu de Bunia, un autre de Beni et un troisième de Butembo. Comme les trois bus appartiennent à la même entreprise, ils ont effectué le trajet ensemble. Il y avait également des voyageurs qui se trouvaient à Bunia et à Butembo et qui rentraient chez eux. Jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé de suspect parmi les personnes. Toutefois, nous poursuivons les fouilles et les vérifications des colis », a-t-il expliqué.

Le responsable provincial a également assuré que les services de sécurité restaient mobilisés pour préserver l'ordre public.

« Le message que je voudrais adresser à la population est de garder son calme. La ville est sous contrôle et la province est bien gérée grâce aux efforts de nos autorités. Nos services sont mobilisés et restent vigilants pour mettre hors d'état de nuire les rebelles », a-t-il ajouté.

Lundi, des dizaines de jeunes, parmi lesquels de nombreux motards, ayant appris que des bus de l'agence de transport Glody Coach transporteraient des personnes en lien par la rébellion du FRN, sont descendus dans les rues en direction des bureaux de Glody Coach, situés non loin de l'Institut du bâtiment et des travaux publics (IBTP). Les manifestants reprochaient à l'entreprise d'avoir assuré le transport des personnes suspectées.

Selon plusieurs témoins, certains manifestants ont tenté de s'en prendre aux installations de la société de transport, dont le siège principal est établi à Aru, dans la province de l'Ituri.

Dans la foulée, d'autres jeunes se sont dirigés vers une station-service appartenant à l'homme d'affaires Type Tambwe, croyant à tort qu'il existait un lien entre ce dernier et la société Glody Coach. Cette information a été formellement démentie.

Face à cette montée de tension, les forces de sécurité sont intervenues pour disperser les manifestants et sécuriser les lieux. Plusieurs véhicules de la police ont été déployés aux différents accès menant à l'agence de transport.

À la suite de ces événements, les activités de la société Glody Coach ont été suspendues à Kisangani. Les autorités poursuivent les vérifications afin de faire toute la lumière sur cette affaire et prévenir tout nouveau débordement.