Congo-Kinshasa: L'armée dénonce une campagne de désinformation visant ses officiers engagés au front dans le Kivu

La 34e Région militaire a dénoncé, mardi 10 novembre, une campagne de désinformation visant certains de ses officiers engagés sur les lignes de front au Nord et au Sud-Kivu. Dans un communiqué officiel, son porte-parole, le major Dieudonné Kasereka, rejette les accusations relayées sur les réseaux sociaux, qui présentent certains commandants des FARDC comme étant en connivence avec les rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN).

Selon le porte-parole de la 34e Région militaire, les allégations de collusion avec l'ennemi contre ses officiers sont dénuées de tout fondement et visent à semer la confusion au sein de l'opinion publique tout en affaiblissant le moral des troupes engagées dans les opérations militaires.

« Depuis quelque temps, des accusations mensongères circulent sur les réseaux sociaux, mettant en cause certains officiers de la 34e Région militaire. Nous les rejetons catégoriquement, car elles sont sans fondement. Ces campagnes sont menées pour désorienter l'opinion publique et affaiblir le moral des troupes. Tous nos commandants accomplissent leur mission avec loyauté et professionnalisme », affirme le major Dieudonné Kasereka.

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L'officier militaire invite toute personne disposant d'éléments de preuve sur d'éventuels actes de complicité à les présenter aux autorités compétentes plutôt que de diffuser des accusations sur les réseaux sociaux.

« Toute personne disposant de preuves sur d'éventuels actes de complicité doit les présenter aux autorités compétentes. Nous appelons également la population à garder sa confiance dans les FARDC, dont la mission reste la défense de l'intégrité du territoire national ainsi que la protection des citoyens et de leurs biens », poursuit-il.

Cette mise au point intervient dans un contexte marqué par la circulation de nombreuses informations et commentaires sur les réseaux sociaux à la suite de l'occupation de certains villages de l'axe Bunyakiri, dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, par les rebelles du FRN.

Depuis la fin de la semaine dernière, cette situation suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion, alors que les combats se poursuivent dans plusieurs zones de l'est du pays. La hiérarchie militaire appelle ainsi la population à faire preuve de vigilance face aux informations non vérifiées sur la situation sécuritaire.