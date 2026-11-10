Congo-Kinshasa: Au moins dix civils tués dans des attaques armées à Masisi

Au moins dix personnes ont été tuées et deux autres sont portées disparues à la suite de deux attaques attribuées à des hommes armés non identifiés dans la localité de Loashi, en territoire de Masisi (Nord-Kivu). Les faits se sont produits entre le 7 et le 8 novembre dans le secteur d'Osso-Banyungu, où les acteurs de la société civile dénoncent une détérioration de la situation sécuritaire.

Selon plusieurs sources locales, les villages de Kyasamba et Mulamba, situés dans le groupement Biiri, ont été attaqués dimanche 8 novembre par des hommes armés qui ont ouvert le feu sur des habitants occupés à leurs activités quotidiennes.

Les assaillants ont notamment ciblé des personnes se trouvant dans des champs ainsi que dans une brasserie artisanale de bière de banane.

Parmi les victimes figure Mambo, relais communautaire et hygiéniste au centre de santé de Loashi. D'après des sources de la société civile, il a été tué avec au moins sept autres personnes lors de cette attaque.

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Les circonstances exactes de cet assaut restent encore à clarifier.

Cette violence est survenue au lendemain d'une autre attaque enregistrée dans le village de Bashia-Mulamba.

Selon des sources locales, une femme et son enfant ont été abattus alors qu'ils travaillaient dans leur champ.

Plusieurs habitants rapportent également la disparition d'au moins deux personnes depuis les dernières incursions armées dans la zone.

Une insécurité persistante

Située à moins de dix kilomètres du chef-lieu du territoire de Masisi, la localité de Loashi reste confrontée à une insécurité récurrente.

Des sources locales indiquent que cette entité, située dans une zone sous occupation du mouvement rebelle FRN, fait régulièrement face à des incursions d'hommes armés.

Les acteurs de la société civile appellent les autorités compétentes à renforcer la protection des populations civiles et à prendre des mesures pour mettre fin aux violences qui continuent d'affecter cette partie du territoire de Masisi.