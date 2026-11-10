Congo-Kinshasa: Beni - 13 patients guéris d'Ebola quittent le centre de traitement

Treize personnes guéries de la maladie à virus Ebola ont quitté, lundi, le Centre de traitement de l'Hôpital général de référence de Beni, au Nord-Kivu. Cette nouvelle est accueillie avec satisfaction par les équipes de riposte et les communautés locales, alors que la ville demeure l'un des principaux foyers de l'épidémie dans la région.

Selon les responsables sanitaires, cette série de guérisons témoigne de l'efficacité de la prise en charge médicale lorsque les malades sont référés à temps vers les structures spécialisées.

Malgré ces résultats encourageants, les autorités sanitaires soulignent que la vigilance reste de mise. Le coordonnateur des opérations de prise en charge des malades d'Ebola indique que les deux centres de traitement de Beni continuent d'enregistrer de nouveaux cas.

Cette situation s'explique notamment par les mouvements de populations entre la ville de Beni et certaines zones touchées par l'insécurité. Les déplacements fréquents des habitants compliquent les efforts de surveillance sanitaire et de contrôle de l'épidémie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les équipes de riposte appellent ainsi à la poursuite des mesures de prévention et à une consultation rapide des structures de santé en cas de symptômes suspects, afin de limiter la propagation de la maladie et d'augmenter les chances de guérison.

Lundi 29 juin 2026, le tout premier cas de guérison d'Ebola avait enregistré au centre de traitement de Beni. Cinq autres se sont ajoutées le lundi 31 aout et huit, le mercredi 7 octobre.