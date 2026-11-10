Angola: La vice-présidente s'enquiert de l'avancement des travaux de l'Institut supérieur polytechnique de Moxico

Luena — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, s'est rendue ce mardi sur le chantier de l'Institut supérieur polytechnique de Moxico, à Luena, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et d'évaluer la progression du projet.

Au cours de cette visite, la vice-présidente a été informée des différentes composantes du projet, dont le taux d'exécution physique s'établit actuellement à 31 %, pour une livraison prévue au début de l'année 2027.

À l'issue de la première phase des travaux, l'établissement devrait être en mesure d'accueillir 5 000 étudiants, originaires de Moxico et des provinces voisines.

À cette occasion, l'architecte Jovani Pedro a indiqué que le projet prévoit la construction de douze bâtiments, auxquels s'ajouteront des infrastructures extérieures destinées à assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

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Sur les douze bâtiments programmés, quatre seront affectés à l'enseignement. Chacun disposera de 48 salles de cours, afin de répondre aux besoins des différentes facultés, notamment celles des sciences informatiques, des sciences de la santé et de l'ingénierie.

L'Institut supérieur polytechnique de Moxico représente un investissement de 41,04 milliards de kwanzas et s'étend sur une superficie de 119 218 mètres carrés, dont 28 780,20 mètres carrés de surface bâtie.

Le complexe comprendra des salles de cours, des laboratoires, une bibliothèque, un amphithéâtre ainsi que des installations sportives. Sa capacité d'accueil dépassera les 5 000 étudiants.

En matière d'hébergement, le projet prévoit la construction de résidences universitaires pouvant accueillir 400 étudiants, ainsi que de 25 logements destinés au corps enseignant.

Les travaux mobilisent environ 300 travailleurs angolais et 40 employés étrangers.