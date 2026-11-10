Angola: Le Président angolais évoque les perspectives de coopération avec Embraer

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, s'est entretenu, ce mardi à Luanda, avec le président-directeur général d'Embraer Défense et Sécurité, Bosco Costa Júnior, autour des perspectives de coopération dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Lúcio Gonçalves Amaral.

À l'issue de l'audience, le dirigeant brésilien n'a fait aucune déclaration à la presse.

Il s'agit de la deuxième rencontre, depuis le début de l'année, entre le Chef de l'État angolais et le responsable de l'entreprise brésilienne, après une première audience tenue en août dernier, également au palais présidentiel, à Luanda.

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Ce rapprochement entre l'Angola et Embraer s'inscrit dans la dynamique d'approfondissement des relations de coopération entre l'Angola et le Brésil, notamment dans les secteurs de l'aviation civile et militaire, de la formation des cadres, de la sécurité et du transfert de technologies.

Fondée le 19 août 1969 au Brésil, l'entreprise brésilienne d'aéronautique (Embraer) figure parmi les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux. Le groupe exerce des activités de conception, de fabrication et de commercialisation d'aéronefs commerciaux, d'avions d'affaires et d'appareils militaires, tout en développant des solutions technologiques destinées aux secteurs de la défense et de la sécurité.

Au fil de son histoire, l'entreprise s'est imposée sur la scène internationale, contribuant au développement de l'industrie aéronautique brésilienne ainsi qu'à la formation de spécialistes dans les domaines de l'ingénierie et des technologies aérospatiales.