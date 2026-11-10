Angola: La vice-présidente de la République se rend dans la province de Moxico

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, est arrivée ce mardi dans la province de Moxico pour une visite de travail de deux jours, au cours de laquelle elle présidera, mercredi, la cérémonie officielle marquant le 51e anniversaire de l'indépendance nationale.

Le programme de son déplacement dans l'est du pays prévoit notamment une visite du chantier de l'Institut supérieur polytechnique de Moxico, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux.

L'agenda comprend également une visite à l'internat féminin Santa Isabel, où la vice-présidente prendra connaissance du fonctionnement de cette infrastructure destinée à accueillir et à accompagner des jeunes filles issues de milieux défavorisés.

Au cours de son séjour, Esperança da Costa s'entretiendra avec le gouverneur provincial, Ernesto Muangala, et accordera des audiences aux autorités traditionnelles, aux représentants de la jeunesse ainsi qu'à d'autres personnalités de la province.

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Mercredi 11 novembre, la vice-présidente procédera au dépôt d'une gerbe de fleurs au complexe touristique du Monument à la Paix, en hommage aux héros de la lutte de libération nationale.

La cérémonie officielle des célébrations se tiendra à 10 heures, au pavillon omnisports « 27 de Março », dans la ville de Luena. Le programme prévoit une allocution du gouverneur provincial, des prestations culturelles, un défilé civique ainsi que des interventions de représentants de la société civile et des organes de défense et de sécurité.

La cérémonie sera marquée par le discours d'Esperança da Costa, qui interviendra au nom du président de la République.

Dans le cadre des festivités, une remise de kits professionnels aux jeunes est également prévue dans le cadre du programme JOBE, suivie d'un déjeuner de convivialité.

L'Angola célèbre, le 11 novembre, la Journée de l'indépendance nationale, qui commémore la proclamation de la souveraineté du pays en 1975 par António Agostinho Neto, premier président de la République.

Située dans l'est du pays, la province de Moxico a pour chef-lieu Luena. Elle couvre une superficie d'environ 125 890 kilomètres carrés et compte une population estimée à 574 253 habitants.

La province comprend douze municipalités : Alto Cuito, Camanongue, Cangamba, Cangumbe, Chiúme, Léua, Lucusse, Luena, Lumbala Nguimbo, Lutembo, Lutuai et Ninda.