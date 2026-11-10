Angola: L'UNITA et le PRS identifient la paix sociale et l'emploi parmi les défis de l'indépendance

10 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FF/ALH/BS

Sumbe — L'UNITA et le PRS, dans la province de Cuanza-Sul, ont plaidé, ce mardi, pour le renforcement de la paix sociale, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie, qu'ils considèrent comme les principaux défis auxquels l'Angola reste confronté, 51 ans après son accession à l'indépendance nationale.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le secrétaire provincial de l'UNITA à Cuanza-Sul, António Saúde Kabina, a présenté la souveraineté nationale comme l'un des principaux acquis de l'indépendance, en ce qu'elle a permis aux Angolais de prendre en main leur propre destin.

Il a souligné que l'accession à l'indépendance avait permis l'instauration de la paix, laquelle doit désormais dépasser sa seule dimension militaire pour s'étendre à la sphère sociale, grâce à l'action de l'Exécutif en faveur de la création de conditions propices au bien-être des populations.

De son côté, le secrétaire provincial du PRS, César Kahombo, a mis en avant la souveraineté et l'unité nationale comme des acquis fondamentaux de l'indépendance, dans la mesure où elles permettent aux Angolais de se reconnaître comme membres d'un même peuple et d'une même nation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également cité la formation académique de la jeunesse parmi les avancées enregistrées depuis l'indépendance, tout en faisant part de ses préoccupations face au chômage qui touche de nombreux jeunes.

César Kahombo a, par ailleurs, appelé à une réflexion sur le bilan des 51 années d'indépendance nationale, afin que la souveraineté politique se traduise également par une véritable indépendance économique et alimentaire, au bénéfice de l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

L'Angola célèbre, ce mercredi 11 novembre, le 51e anniversaire de son indépendance nationale, proclamée en 1975 par António Agostinho Neto, premier président de la République.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.