Sénégal: Dr Sylla Thiam associe science et islam

La Santé publique est un immense chantier de recherches. Pour apporter sa pièce à l'édifice, Dr Sylla Thiam a publié un livre dans lequel, il associe l'islam et la science afin de permettre de faciliter la prise en charge sanitaire des populations.

Devant sa famille, ses amis et ses collègues, Dr Sylla Thiam, médecin en santé publique a présenté, le weekend dernier, à Dakar, son livre intitulé « Agir sur les déterminants de la Santé, quels enseignements tirer de l'Islam pour promouvoir la santé publique ».

Médecin, chercheur et expert en santé publique, fort de plus de vingt ans d'expérience, l'auteur propose dans son livre une approche interdisciplinaire qui s'articule autour de cinq grands déterminants. Il s'agit de la génétique, de la biologie, la nutrition, le mode de vie, l'environnement et le système de santé.

À travers ces déterminants, il veut montrer comment les prescriptions du Coran et de la « Sunna » peuvent contribuer à renforcer la prévention. Il a rappelé que les stratégies de santé publique ne peuvent produire pleinement leurs effets lorsqu'elles ignorent les réalités culturelles et religieuses des populations auxquelles elles s'adressent.

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Il souligne aussi que les stratégies sanitaires doivent être en concordance avec les croyances religieuses.

L'ouvrage de 225 pages, préfacé par le Pr Masserigne Soumaré, a été présenté, lors de la cérémonie de dédicace, par Pr Lamine Gueye.

Dans sa présentation, il fait savoir que, lire ce livre, revient à méditer sur l'islam et la science, car l'auteur a utilisé 206 références scientifiques modernes, 32 autres références sur les versets du Coran, 78 citations tirées aussi du Coran, et 49 hadiths de grands érudits connus dans le monde musulman comme Boukhari, Muslim.

Le Pr Lamine Gueye précise que « chaque affirmation de l'auteur, déduction scientifique, recommandation Islamique est illustrée par un effort de justification, de raisonnement, d'utilisation de références faisant appel à la science moderne ou islamique ».

Il estime que l'ouvrage constitue une belle contribution à la littérature sanitaire, religieuse, avec une réelle originalité.