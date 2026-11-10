Congo-Kinshasa: Tshisekedi, Kataliko, Munzihirwa, Kimpa Vita, Kimbangu, héros nationaux, hérauts de la Nation

Dans la situation actuelle où notre pays traverse une crise multiforme, multidimensionnelle et multisectorielle, la Nation a besoin de références, au-delà de nos divergences. Sans hésiter, je salue chaleureusement le choix judicieux du Parlement d'élever ces illustres disparus, combattants de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, au grade honorifique de héros nationaux.

C'est ici l'occasion de penser aussi à d'autres personnalités, mortes et vivantes, notamment les treize parlementaires qui se sont opposés à l'idolâtrie, à la royauté d'un homme, Mobutu, et de sa famille, et qui ont permis l'ouverture politique.

Je pense au Cardinal Monsengwo, qui a su gérer avec sagesse une grande crise politique pour l'empêcher de dégénérer en guerre civile.

Je pense au Cardinal Malula qui, dès 1956, s'est opposé à la colonisation avec le Manifeste de la Conscience Africaine, ainsi qu'au culte de la personnalité de Mobutu et à l'idolâtrie de son chef et de son parti, le MPR. Sans oublier son soutien au « mouvement de libération », l'UDPS, à ses leaders, à ses cadres et à ses combattants.

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L'histoire nous permet d'envisager l'avenir. Un peuple sans histoire est un peuple sans repères. En reconnaissant les bienfaits pour la Nation de ces illustres promus, ce n'est que justice rendue par le tribunal de l'histoire, qui est juste, sans recours, sans passion, sans corruption.

Si nous, de l'actuelle génération, refusons de reconnaître les mérites de nos devanciers par fanatisme, tribalisme, népotisme et clientélisme, ceux qui viendront après nous, nous rendront la monnaie de la pièce. On ne récolte que ce que l'on a semé. Si l'on sème le mépris, l'ignorance et l'arrogance envers nos aînés et nos ancêtres, on paiera très cher un tel comportement.

Cette élévation est aussi une sanction positive. La Nation ne doit pas seulement punir haïr et bannir ceux qui la trahissent, elle doit aussi honorer ceux qui la servent. En honorant ces héros, la République envoie un message clair aux générations futures : le courage, la fidélité, le sacrifice et l'amour de la patrie ne restent jamais sans récompense. C'est ainsi que l'on crée l'émulation. C'est ainsi que l'on suscite des vocations. C'est ainsi que l'on apprend à nos enfants que l'on peut devenir grand non pas en volant, en trahissant ou en opprimant, mais en servant, en résistant et en se sacrifiant pour les autres. Un peuple qui honore ses héros prépare ses futurs héros.

En reconnaissant les services rendus à la Nation par ces cinq héros désignés par la représentation nationale, la RDC, à travers l'Assemblée nationale, vient de concrétiser le voeu de Patrice Lumumba qui disait : « L'Afrique écrira sa propre histoire. »