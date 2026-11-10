Togo/Algérie: Les Eperviers n'ont pas dit leur dernier mot

À quelques jours de la double confrontation contre l'Algérie, les 14 et 17 novembre, Patrice Neveu hausse le ton. Le sélectionneur des Éperviers réclame plus d'agressivité et de solidarité pour rester dans la course à la qualification.

En stage à Tabarka, en Tunisie, jusqu'au 12 novembre, le technicien français n'a pas tourné autour du pot. « Il faut reconnaître qu'on a manqué d'agressivité, on a perdu beaucoup trop de duels », a-t-il reconnu après la première séance d'entraînement.

Retrouver de l'impact à la récupération du ballon et défendre en bloc compact, avec ou sans le ballon. Objectif : fermer les espaces et mieux maîtriser les matchs. « On doit progresser sur ce qu'on n'a pas suffisamment bien fait », martèle Neveu.

Avec trois points au compteur, les Éperviers restent dans la course, assure le sélectionneur. Face aux Fennecs, il faudra prendre le maximum de points, sans faire l'impasse sur aucun match, jusqu'à la dernière journée contre la Zambie.