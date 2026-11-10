Togo: De la récolte à l'usine

10 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Lancé en 2018 avec la Banque africaine de développement (BAD), le projet d'agropole de Kara entre dans une nouvelle phase. Les zones agricoles sont aménagées et les centres de transformation sont prêts. Prochaine étape : un agroparc industriel d'environ 30 millions de dollars.

Le bilan dressé par la BAD est encourageant. Dans la région de la Kara, 32 zones d'aménagement agricole planifiées (ZAAP) ont vu le jour. Elles couvrent plus de 11 450 hectares de cultures vivrières et 900 hectares d'anacarde. Quatre entreprises privées y exploitent déjà 4 350 hectares.

Chacune des sept préfectures de la région dispose désormais de son centre de transformation agricole (CTA), et chaque zone de son magasin de stockage. Ces centres sont le coeur du dispositif : ils collectent les récoltes, les regroupent, les pré-transforment et les conditionnent avant leur passage à l'usine. Les producteurs y trouveront aussi un appui technique.

Les sept CTA sont prêts à fonctionner en partenariat avec le secteur privé.

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« Le projet avance bien et nous allons vers un agroparc industriel de plus grande taille, d'une valeur d'environ 30 millions de dollars », annonce Amadou Bassirou Diallo, chargé de programmes principal de la BAD au Togo.

L'ambition est de créer une chaîne de valeur complète : des producteurs qui produisent en quantité suffisante, et des usines qui transforment pour les marchés local, régional et international. « Nous voulons moderniser l'agriculture, la transformer et la voir créer des richesses et des emplois décents », insiste-t-il.

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