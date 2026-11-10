Ile Maurice: Melissa Affoque fait parler le coeur des enfants à travers «Maïka»

À travers son livre pour enfants «Maïka - Un petit coeur pour un grand monde», lancé le 31 octobre à Moka, Melissa Affoque souhaite sensibiliser les plus jeunes au respect et à la protection des animaux. Une initiative née d'un drame et portée par l'espoir de semer des graines de compassion.

Et si l'éducation à la protection animale commençait dès l'enfance ? C'est la conviction de Melissa Affoque, qui a lancé, le samedi 31 octobre, à L'Assiette d'Antan, Moka, son livre «Maïka - Un petit coeur pour un grand monde». À travers cette histoire illustrée, elle souhaite éveiller les enfants à la souffrance animale et leur transmettre les valeurs de compassion et de bienveillance. Diplômée en sciences politiques et titulaire d'un Master of Business Administration, Melissa Affoque a passé 12 ans dans la fonction publique avant de rejoindre Emirates. Elle est également présidente de l'Inner Wheel Club of Blooming Hope Mauritius pour l'année 2026-2027. Cette organisation féminine internationale de service oeuvre pour promouvoir trois valeurs : l'amitié, le service à la communauté et la compréhension internationale.

Son engagement en faveur des animaux est profondément personnel. Elle partage son quotidien avec huit chats et sept chiens, tous recueillis au fil de ses rencontres et de ses déplacements à travers l'île. «Mon amour pour les animaux ne date pas d'hier. Ils ont toujours occupé une place immense dans ma vie et dans mon coeur», confie-t-elle.

D'un drame à un message d'espoir

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Derrière la création de Maïka se trouve une histoire douloureuse. Le 28 juin, une chienne prénommée Wang Wang et ses petits ont été tués par des enfants. Un événement qui a profondément bouleversé Melissa Affoque. «Je me suis demandé si ces enfants avaient réellement conscience de la souffrance qu'ils infligeaient. Leur avait-on appris qu'un animal ressent la douleur, la peur et l'attachement, tout comme nous ?» De cette réflexion est née l'envie d'agir autrement. Plutôt que de sensibiliser uniquement les adultes, elle a choisi de s'adresser aux plus jeunes à travers le personnage de Maïka, une petite fille sensible et courageuse, accompagnée de ses amis. «Je ne voulais pas simplement raconter une jolie histoire. Je voulais créer un outil d'éducation du coeur», souligne-t-elle.

L'ouvrage aborde la protection animale sans culpabiliser ni effrayer les enfants. Les illustrations sont colorées, les personnages expressifs et les décors inspirés de Maurice rendent l'histoire accessible, même aux jeunes lecteurs qui ne maîtrisent pas encore parfaitement la lecture.

Éveiller les consciences

De l'écriture au choix des illustrations, chaque étape de conception a été guidée par la volonté de transmettre un message adapté aux enfants. Les expressions des personnages permettent notamment de reconnaître la tristesse, la peur, la joie et la tendresse. «Je voulais un livre qui donne envie aux enfants de le découvrir avant même d'en lire la première page», explique Melissa Affoque. Elle tient également à remercier Nadia, ancienne présidente de l'Inner Wheel Club, pour son accompagnement, ses conseils et ses encouragements tout au long du projet, ainsi que son mari, Michael, dont le soutien a été précieux dans cette aventure.

Le lancement officiel s'est déroulé lors d'un dîner organisé en l'honneur de Katiuscia Sarina, gouverneure du District 920 de l'Inner Wheel de l'océan Indien, qui était en visite officielle. Présentée comme une surprise aux invités, cette initiative a constitué un moment particulièrement émouvant pour l'auteure.

Une première séance de sensibilisation a également été organisée le même jour au Richelieu Village Hall, auprès d'environ 25 enfants âgés de cinq à 11 ans. Leur enthousiasme et leur participation ont conforté Melissa Affoque dans sa démarche. «Un enfant qui apprend à respecter un animal aujourd'hui sera peut-être demain un adulte plus attentif à la souffrance des autres», estime-t-elle.

À travers l'Inner Wheel Club of Blooming Hope Mauritius, elle souhaite désormais faire vivre le livre dans les écoles, les centres éducatifs et auprès des enfants défavorisés, notamment à travers des séances de lecture et des activités de sensibilisation à l'adoption responsable, à la stérilisation et au respect de toute forme de vie.

Une collection en devenir

Melissa Affoque envisage déjà de faire de Maïka une collection de livres pour enfants abordant d'autres thèmes de société tels que le harcèlement, la violence, l'exclusion, la différence et la tolérance. Pour elle, la réussite de cette initiative ne se mesure pas au nombre d'exemplaires imprimés ou distribués «mais plutôt aux petites graines de compassion qu'il pourra semer». Une conviction résume finalement toute sa démarche : «Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à devenir un être humain meilleur.»