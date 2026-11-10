Ile Maurice: Trois enfants morts sous des violences et 365 placés en foyer à la capitale

La protection des enfants était au coeur de la Private Notice Question (PNQ) de ce mardi 10 novembre à l'Assemblée nationale. Interrogée par le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, la Première ministre adjointe et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a dévoilé plusieurs chiffres préoccupants concernant les violences faites aux mineurs, leur placement en foyer et leur implication dans des affaires de drogue.

Depuis janvier 2025, trois enfants sont décédés à la suite d'actes de violence à Maurice, contre un cas recensé à Rodrigues en 2025. Des enquêtes policières ont été ouvertes et sont toujours en cours.

Au 6 novembre 2026, 365 enfants, dont 196 filles et 169 garçons, étaient placés dans 22 institutions d'accueil à Maurice. Parmi eux, 88 se trouvent dans cinq établissements gouvernementaux et 277 dans 17 structures gérées par des organisations non gouvernementales. À Rodrigues, 44 enfants sont hébergés dans une institution, notamment en raison de maltraitances, d'agressions physiques ou d'abus sexuels.

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Autre chiffre révélateur : depuis janvier 2024, 103 mineurs ont été arrêtés pour des infractions présumées liées à la drogue. Parmi ces cas, 23 ont été enregistrés dans des établissements secondaires, quatre dans des écoles primaires et 76 dans des maisons ou sur la voie publique.

Par ailleurs, 23 mineurs ont comparu devant la division criminelle de la Children's Court depuis janvier 2024. Vingt et un ont été condamnés, une affaire a été rejetée et une autre reste en cours.

Concernant les expulsions scolaires, la ministre a précisé que les données sont toujours en cours de compilation.

Lors des questions supplémentaires, Chetan Baboolall a également interpellé la ministre sur le suivi des familles vulnérables et l'état des institutions d'accueil. Arianne Navarre-Marie a assuré qu'un accompagnement social était assuré sur le terrain et que l'évaluation des établissements constituait un exercice continu.