Ile Maurice: Deux policiers agressés lors d'une intervention, un homme grièvement blessé

Une intervention policière a dégénéré dans la soirée du dimanche 8 novembre à Saint-Hubert, dans le sud de l'île. Deux policiers affectés au poste de Cent-Gaulettes ont été agressés alors qu'ils tentaient de maîtriser un jeune homme de 19 ans qui a attaqué un autre individu à coups de sabre. La victime, âgée de 30 ans, a été grièvement blessée et a dû être hospitalisée. Deux suspects ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Les faits se sont produits vers 22 h 30, à Saint-Hubert. Des éléments du poste de Cent-Gaulettes s'étaient rendus sur place à la suite d'une demande d'intervention. À leur arrivée, ils ont surpris un jeune homme de 19 ans, armé d'un grand sabre, en train d'agresser un individu dans une cour. Les policiers ont immédiatement tenté d'intervenir afin de maîtriser le suspect et de procéder à son arrestation.

Cependant, la situation s'est rapidement envenimée. Alors que les forces de l'ordre tentaient d'interpeller le jeune homme, plusieurs individus, présentés comme des membres des familles présentes sur les lieux, sont intervenus, munis de barres de fer et de bâtons en bois. Les policiers ont alors été pris à partie et violemment agressés. L'un des agents a été blessé à la main droite, aux deux poignets, au dos ainsi qu'à la tête. Son collègue a, quant à lui, subi des blessures au poignet gauche. Tous deux ont reçu des soins à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle.

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Parallèlement, l'homme de 30 ans, qui a été attaqué à coups de sabre, a été pris en charge par les ambulanciers avant d'être transporté à l'hôpital de Mahébourg. Il présentait une importante blessure à l'avant-bras gauche, accompagnée d'un saignement abondant, ainsi que des éraflures à la poitrine et des ecchymoses à l'épaule gauche. En raison de la gravité de ses blessures, il a ensuite été transféré à l'hôpital Jawaharlal Nehru, où il a été admis sous observation. Son état de santé était considéré comme sérieux. Les enquêteurs n'ont pas été en mesure de recueillir sa déposition, la victime se trouvant dans un état de somnolence lors de leur intervention. Son témoignage devrait permettre de mieux comprendre les circonstances de cette violente agression.

Dans le cadre de cette affaire, le principal suspect, âgé de 19 ans, a été arrêté et placé en détention au poste de police de Grand-Bois. Un second individu, un maçon de 35 ans, a également été interpellé et placé en cellule policière à Cent-Gaulettes. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ces incidents.