Ile Maurice: Identifié par deux témoins, Nicolas Nizam Amodine conteste la parade

L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal, alias Belo, 34 ans, à La Caverne, Vacoas, connaît un nouveau développement. Nicolas Nizam Amodine, un tôlier de 41 ans domicilié à Rose-Hill, a été arrêté le lundi 9 novembre, après avoir été positivement identifié par deux témoins lors d'une parade d'identification. Le suspect conteste toutefois cette procédure et nie toute implication dans cette affaire. Il a comparu devant le tribunal de Curepipe ce mardi 10 novembre, avant d'être reconduit en cellule policière.

L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal progresse avec l'arrestation de Nicolas Nizam Amodine. Ce dernier a été placé en état d'arrestation lundi, après avoir été positivement identifié par deux témoins lors d'une parade d'identification. Il avait été interpellé vendredi dernier par une équipe de la Divisional Crime Intelligence Unit de la division centrale, sous la supervision du Detective Police Sergeant Seenundon, avant d'être remis à la Major Crime Investigation Team.

Lors de son interrogatoire, le suspect aurait nié toute participation à l'agression mortelle de Belo et fourni un alibi aux enquêteurs. Il conteste également la parade d'identification au cours de laquelle deux témoins l'ont reconnu. Les policiers tentent désormais de vérifier ses déclarations et de déterminer son implication éventuelle dans cette affaire. Représenté par Me Ridwaan Toorbuth, Nicolas Nizam Amodine a comparu devant le tribunal de Cure-pipe ce mardi 10 novembre. À l'issue de cette comparution, il a été reconduit en cellule policière.

Cette arrestation intervient après celles d'Imtiaz Chaddy et de Ridwan Bauluck. Le premier, arrêté le 30 octobre, a été provisoirement inculpé de meurtre, tandis que le second, interpellé le 5 novembre, fait l'objet d'une accusation provisoire de perverting the course of justice. Tous deux contestent leur implication dans cette affaire.

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Pour rappel, le drame s'est produit le mardi 27 octobre, vers 20 heures, dans une maison à La Caverne No 2. Selven Iyempermal se trouvait en compagnie de Dimitri Louis Ludovic Hossenny lorsque six individus vêtus de noir et encagoulés auraient fait irruption dans le domicile. Armés de matraques télescopiques, d'un sabre et d'une batte de baseball, les assaillants auraient réclamé de l'argent à Belo avant de le rouer de coups. Dimitri Hossenny, qui aurait tenté de s'interposer, avait également été blessé.

Grièvement atteint, Selven Iyempermal avait été transporté à l'hôpital Victoria, à Candos, où il devait succomber à ses blessures le lendemain. La piste d'un règlement de comptes lié à la drogue figure parmi les hypothèses examinées par les enquêteurs. Les investigations se poursuivent afin d'identifier les autres participants présumés à cette agression mortelle.