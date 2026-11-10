Ile Maurice: Un financement de Rs 6,3 milliards de l'AFD et de l'UE en voie de finalisation

Un financement de EUR 120 millions, soit environ Rs 6,3 milliards, pourrait prochainement être mobilisé pour aider Maurice à faire face à la crise de l'eau. Ce soutien, qui associe l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne (UE), comprendrait un prêt de EUR 100 millions et une subvention de EUR 20 millions. Les discussions sont en voie de finalisation, selon un communiqué du Bureau du Premier ministre de ce mardi 10 novembre.

Le dossier était au centre d'une rencontre tenue ce mardi matin entre le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et le nouveau directeur général de l'AFD, Christophe Lecourtier. À l'issue de cet entretien, le chef du gouvernement a annoncé une avancée significative dans les discussions visant à mobiliser cette enveloppe financière pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable du pays.

Le financement envisagé repose sur deux composantes indissociables : un prêt de EUR 100 millions accordé par l'AFD et une subvention de EUR 20 millions de l'UE. Leur concrétisation reste toutefois conditionnée à l'approbation du conseil d'administration de l'AFD, dont la réunion est prévue la semaine prochaine.

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Cette enveloppe devrait permettre d'accompagner un vaste programme d'investissements dans le secteur de l'eau. Les interventions envisagées porteront sur le renforcement des infrastructures hydrauliques, l'amélioration des capacités de production et de distribution d'eau potable, ainsi que la réduction des pertes enregistrées dans les réseaux de distribution.

L'objectif est également d'assurer une gestion plus durable des ressources en eau, dans un contexte où les défis liés à la disponibilité de cette ressource essentielle imposent des réponses structurelles et des investissements à long terme.

Des projets à partir de 2027

Au-delà de la crise de l'eau, les discussions entre Navin Ramgoolam et Christophe Lecourtier ont également porté sur les perspectives de coopération entre Maurice et l'AFD dans deux autres secteurs stratégiques : la gestion des déchets et les énergies renouvelables. Des programmes de coopération dans ces domaines sont envisagés à partir de 2027. Ils s'inscriraient dans la stratégie visant à accélérer la transition écologique et à promouvoir un modèle de développement plus durable pour le pays.

À travers ces différents axes de coopération, le partenariat avec l'AFD pourrait ainsi contribuer à accompagner plusieurs chantiers prioritaires du gouvernement, allant de la sécurisation des ressources en eau à la transition énergétique et à une meilleure gestion des déchets.

Le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude à l'AFD pour sa mobilisation, son écoute et son engagement constant aux côtés de Maurice. Il a également salué le soutien de l'UE, qu'il considère comme un témoignage de la solidité du partenariat avec les institutions européennes et de leur volonté d'accompagner le pays face à ses défis de développement.

Si elle est approuvée, cette enveloppe de Rs 6,3 milliards constituera un apport financier important pour renforcer les infrastructures hydrauliques et améliorer durablement l'accès à l'eau potable à Maurice.