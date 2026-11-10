Ile Maurice: Jusqu'à 37 °C possibles, moins de pluie attendue à Maurice

Les Mauritius Meteorological Services (MMS) prévoient un été plus chaud et moins pluvieux que la normale à Maurice, avec environ 1 100 mm de pluie attendus, soit 80 % de la moyenne habituelle. La température pourrait atteindre 37 °C dans certaines régions exposées, tandis que cinq à sept cyclones ou tempêtes tropicales pourraient se former dans le sud-ouest de l'océan Indien. La saison estivale s'étend du 1er novembre 2026 au 30 avril 2027.

L'été 2026-2027 s'annonce particulièrement chaud à Maurice. Lors de la présentation des prévisions saisonnières, le 27 octobre, le directeur par intérim des MMS, Prithiviraj Booneeady, a présenté les principales conditions météorologiques attendues au cours des prochains mois. Le Deputy Director, Renganaden Virasami, et l'Acting Deputy Director, Gopalkishan Beegoo, étaient également présents.

Selon les MMS, les températures devraient être plus élevées que la normale. Le mercure pourrait atteindre 36 °C, voire 37 °C dans certaines régions exposées. Sur la côte ouest de Maurice, les températures maximales en journée devraient avoisiner les 30 °C. À Rodrigues, elles pourraient atteindre 34 °C dans les régions côtières, avec des températures éventuellement plus élevées dans les zones les plus exposées.

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Entre décembre 2026 et mars 2027, la chaleur, l'humidité élevée et les vents faibles pourraient rendre les journées particulièrement difficiles à supporter. Les MMS préviennent que ces conditions pourraient provoquer un inconfort important, notamment chez les personnes vulnérables.

Les MMS prévoient environ 1 100 mm de pluie à Maurice durant l'été, soit 80 % de la moyenne habituelle. Les pluies d'été devraient commencer au cours de la dernière semaine de novembre. À Rodrigues, environ 930 mm de pluie sont attendus, soit 115 % de la moyenne, ce qui signifie que l'île pourrait recevoir davantage de pluie que d'habitude.

Même si la quantité totale de pluie attendue à Maurice est inférieure à la normale, de fortes précipitations restent possibles. Prithiviraj Booneeady a évoqué la possibilité de pluies continues pendant trois à quatre jours. Ces épisodes pourraient contribuer à remplir les réservoirs, mais de fortes pluies en peu de temps risquent également de provoquer des inondations dans certaines régions.

Ces prévisions sont établies dans un contexte marqué par le phénomène El Niño, qui a commencé à se développer en juin 2026. Selon les dernières informations des centres météorologiques mondiaux, il a atteint une très forte intensité et devrait continuer à se renforcer durant l'été.

Cinq à sept cyclones ou tempêtes tropicales possibles

Entre cinq et sept cyclones ou tempêtes tropicales pourraient se former dans le sud-ouest de l'océan Indien. Les MMS précisent que ces prévisions ne signifient pas que tous ces cyclones ou tempêtes toucheront Maurice ou Rodrigues. La région située à l'ouest de Diego Garcia semble plus favorable à leur formation. Prithiviraj Booneeady a expliqué qu'il est difficile de prévoir avec certitude quand un cyclone va se former. Une fois formé, il peut aussi gagner rapidement en intensité, ce qui réduit parfois le temps disponible pour prévenir la population.

La saison estivale s'étend du 1er novembre 2026 au 30 avril 2027, tandis que la saison cyclonique officielle se poursuit jusqu'au 15 mai. Des cyclones ou tempêtes tropicales peuvent toutefois se former en dehors de cette période.

Les MMS mettent également en garde contre les fortes pluies, les orages violents, les éclairs, les mini-tornades et les inondations localisées. De fortes vagues pourraient toucher les côtes si un cyclone passe à proximité des îles. Une montée importante du niveau de la mer est également possible si un cyclone passe très près.

La population est invitée à suivre régulièrement les prévisions et les avertissements météorologiques sur le site web des MMS. Les avertissements peuvent être renforcés selon l'évolution des conditions météorologiques dans les différentes régions. Les prévisions saisonnières pourront aussi être mises à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.