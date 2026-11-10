Ile Maurice: La Réunion reste sur le podium national, talonnée par le Nord

Le dernier rapport du ministère de l'Intérieur confirme la hausse des violences conjugales en France en 2025. Avec 14,7 victimes pour 1 000 habitantes, l'île de La Réunion conserve l'un des taux les plus élevés du pays, mais perd une place au classement.

La Réunion figure toujours parmi les territoires français les plus touchés par les violences conjugales. Avec un taux de 14,7 victimes pour 1 000 habitantes âgées de 15 à 64 ans, elle se classe troisième, derrière le Pas-de-Calais (16,7 %) et le Nord (14,8 %). Ces données sont issues du rapport du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), l'Interstats Info Rapide n°69, publié le 5 novembre 2026.

Une hausse nationale après une année de stabilité

En 2025, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 284 681 victimes de violences commises par un partenaire ou un ex-partenaire, soit 5 % de plus qu'en 2024. Cette hausse prolonge la tendance observée depuis 2016, à hauteur de 9,6 % par an en moyenne, après une année 2024 de relative stabilité.

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Le profil des victimes reste inchangé. Les femmes représentent 84 % des victimes, 73 % d'entre elles ont entre 20 et 45 ans, et 85 % des mis en cause sont des hommes. Les violences physiques constituent 63 % des faits, devant les violences verbales ou psychologiques (31 %) et les violences sexuelles (5 %). Ces dernières sont celles qui progressent le plus vite : +12 % sur un an, pour environ 15 100 victimes.

Le Nord dépasse La Réunion

La comparaison des taux de 2024 et de 2025 montre un léger recul de La Réunion, qui passe de 14,9 à 14,7 pour 1 000. Ce repli reste modeste, de l'ordre de deux dixièmes de point, mais il suffit à lui faire perdre sa deuxième place. En 2024, le Pas-de-Calais (16,1 %) précédait La Réunion (14,9 %), la Somme (14,4 %), puis le Nord et la Seine-Saint-Denis, à égalité à 14,1

Le Nord bondit de 14,1 à 14,8 pour 1 000, soit une progression de sept dixièmes de point, la plus forte du groupe. Il se hisse ainsi au deuxième rang. L'écart avec La Réunion n'est plus que d'un dixième de point : les deux territoires sont désormais quasiment à égalité.

En tête du classement, le Pas-de-Calais creuse l'écart. Son taux passe de 16,1 à 16,7 pour 1 000, ce qui porte sa distance avec La Réunion à deux points, contre un point et deux dixièmes un an plus tôt. La Somme, elle, recule légèrement, de 14,4 à 14,2 pour 1 000, et reste proche de l'île. La Seine-Saint-Denis complète le groupe des cinq départements aux taux les plus élevés. Les sources consultées ne précisent pas son taux pour 2025.

La composition du peloton de tête est donc stable d'une année sur l'autre, ce qui suggère que le phénomène est structurel plutôt que conjoncturel. Seul l'ordre interne évolue, avec des écarts de quelques dixièmes de point.

Un taux bien supérieur à la moyenne nationale

La Réunion se distingue surtout par l'écart avec le reste du pays. En 2024, le taux moyen national chez les femmes de 15 à 64 ans était de 10,6 pour 1 000. Avec 14,7 pour 1 000, l'île se situe environ quatre points au-dessus, soit près de 40 % de plus. La comparaison est approximative : elle rapproche un taux réunionnais de 2025 d'une moyenne nationale de 2024, la plus récente trouvée.

Selon le SSMSI, les taux sont plus élevés dans le nord et le sud-est de l'Hexagone ainsi qu'en outre-mer. La Réunion appartient donc à un ensemble de territoires cumulant fortes violences enregistrées et, pour beaucoup, fragilités sociales.

Des homicides conjugaux proches de ceux de l'Hexagone

Les décès au sein du couple dessinent un tableau plus nuancé. En 2025, trois morts violentes ont été recensées à La Réunion, soit un taux d'environ 0,3 pour 100 000 habitants, contre 0,19 en moyenne nationale. Les régions les plus touchées de l'Hexagone, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, affichent 0,26. L'écart avec ces régions est donc ténu, d'autant que les effectifs sont faibles et que quelques cas suffisent à faire varier les taux.

Neuf victimes sur dix ne passent pas par la plainte

Ces statistiques ne mesurent qu'une partie du phénomène. Selon l'enquête de victimation «Vécu et ressenti en matière de sécurité» (VRS 2025), seules 13 % des victimes de violences conjugales portent plainte. La hausse des enregistrements peut donc refléter autant une meilleure libération de la parole et un meilleur accueil des victimes qu'une augmentation réelle des faits. Les taux élevés de La Réunion traduisent peut-être, en partie, une plus forte propension à signaler les violences, sans qu'il soit possible de le mesurer précisément.