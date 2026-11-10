Ile Maurice: Plus de 100 vidéos pour alerter sur le gaspillage

À l'heure où les restrictions d'eau compliquent le quotidien de nombreuses familles, Ganessen Kisna Perigun s'interroge sur ce qu'il considère comme un paradoxe : de l'eau qui coule dans certains endroits alors que la population est appelée à limiter sa consommation. Depuis avril 2026, il affirme avoir réalisé plus d'une centaine de vidéos dans différentes régions de l'île dont Beau-Champ, Le Bouchon, Pont-Lardier, Chebel, Cluny, Albion, Casela et Ébène. À travers ces images, il souhaite attirer l'attention des autorités sur des écoulements qu'il estime préoccupants et qui, selon lui, sont des cas de gaspillage d'eau.

Le 27 mai, il s'est rendu au Citizens Advice Bureau, à Solférino, pour montrer une vidéo tournée à Beau-Champ au ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden. Selon Ganessen Kisna Perigun, ce dernier a trouvé les images intéressantes et lui a assuré qu'il examinerait la situation. Plusieurs mois après cette rencontre, le citoyen affirme toutefois ne pas avoir constaté de changement. Il estime que les situations signalées méritent davantage d'attention, alors que les restrictions d'eau continuent d'affecter la population.

«L'eau n'est pas nécessairement perdue»

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Mais voir de l'eau couler signifie-t-il nécessairement qu'elle est gaspillée ? De son côté, Lomush Juggoo, directeur de la Water Resources Commission (WRC), rappelle que chaque situation doit être examinée dans son contexte. Il indique ne pas être au courant de tous les signalements évoqués par Ganessen Kisna Perigun, mais se souvenir de vidéos concernant notamment Le Bouchon, Ébène et Casela.

Il explique que plusieurs rivières et canaux font partie du système d'approvisionnement en eau du pays. L'eau qui y circule peut être captée, acheminée vers des stations de traitement puis distribuée aux consommateurs. Il cite notamment la Grande-Rivière-Nord-Ouest. Une partie de ses eaux est captée au niveau du Municipal Dyke avant d'être acheminée vers la station de traitement de Pailles, qui contribue à l'approvisionnement de Port-Louis. Selon lui, la Central Water Authority y prélève déjà de l'eau pour répondre aux besoins de la population. «On ne peut pas capter toute l'eau», explique-t-il également, rappelant qu'une partie doit continuer à s'écouler vers la mer pour préserver le fonctionnement naturel des rivières et les écosystèmes.

Ainsi, une vidéo montrant de l'eau dans un canal ou une rivière ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il y a gaspillage. Il faut notamment déterminer la destination de cet écoulement, les prélèvements effectués et les besoins auxquels le système répond. La gestion de l'eau doit également tenir compte des différents usages. Certaines activités économiques, notamment l'agriculture et l'irrigation, disposent de droits de prélèvement dans des cours d'eau. Toutefois, Lomush Juggoo souligne que l'approvisionnement en eau potable et domestique demeure prioritaire.

D'autres sources

Pendant la saison sèche, des restrictions peuvent ainsi s'appliquer aux autres prélèvements lorsqu'ils entrent en concurrence avec les besoins de la population. Les autorités doivent néanmoins trouver un équilibre entre l'approvisionnement des ménages et les besoins des activités économiques. C'est dans ce contexte que Ganessen Kisna Perigun estime que les ressources en eau présentes dans différentes régions de l'île devraient être davantage considérées. Il avance notamment que d'autres ressources pourraient être disponibles si le niveau de Mare-aux-Vacoas venait à baisser davantage.

Le directeur de la WRC tempère toutefois cette idée. Transférer de l'eau depuis des régions comme Pont-Lardier vers Mare-aux-Vacoas serait une opération complexe, tant sur le plan technique que financier. La présence d'eau dans un cours d'eau ne signifie donc pas qu'elle peut facilement être acheminée vers une autre région. Pour Ganessen Kisna Perigun, continuer à filmer est une façon de signaler ce qu'il considère comme des anomalies et d'obtenir des réponses. Pour la WRC, ces images doivent être analysées à la lumière du fonctionnement des réseaux et des besoins en eau.

Reste à établir ce qu'il en est précisément des situations dénoncées, notamment à Beau-Champ. Ganessen affirme avoir alerté le ministre en mai, mais les vérifications effectuées et les éventuelles mesures prises à la suite de ce signalement restent à préciser. Car, au-delà des images, l'enjeu est de déterminer comment chaque ressource peut être gérée au mieux, alors que les besoins de la population restent prioritaires.