Ile Maurice: Neuf jurés sélectionnés ce mardi, le procès reprendra demain

Le procès de Jean Brandon Adolphe Joli, accusé du meurtre de l'entrepreneur Reddy Mooneesawmy, un entrepreneur de 56 ans retrouvé mort à son domicile, à Stanley, en mai 2022, s'est ouvert ce mardi 10 novembre devant la Cour suprême à Port-Louis. Après une première journée consacrée à la sélection des jurés, les débats reprendront demain. Les neuf jurés retenus par tirage au sort passeront la nuit dans un hôtel tenu secret, à l'écart du public et de leurs proches.

C'est une première journée essentiellement consacrée à la constitution du jury qui s'est déroulée ce mardi devant la Cour suprême, à Port-Louis. Jean Brandon Adolphe Joli comparaît dans le cadre d'un trial by jury pour répondre de l'accusation de meurtre de Reddy Mooneesawmy. L'accusé a plaidé non coupable devant le juge Mehdi Manrakhan. Il est représenté par Me Neelkanth Dulloo. La cour a procédé à la sélection des jurés à travers un exercice de tirage au sort. Cette procédure, qui a occupé une bonne partie de la journée, a finalement permis de retenir neuf personnes qui auront la responsabilité de se prononcer sur les éléments qui seront présentés au cours du procès.

Après la pause, la cour a annoncé que les débats reprendront demain. Entre-temps, les neuf jurés seront placés à l'isolement dans un hôtel dont l'identité et l'emplacement resteront confidentiels. Ils y passeront la nuit et ne seront pas autorisés à avoir des contacts avec le public ou leurs proches jusqu'à la reprise des audiences. Une mesure visant à préserver leur indépendance et à éviter toute influence extérieure pendant le procès.

Un meurtre découvert en mai 2022

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Pour rappel, l'affaire remonte au samedi 28 mai 2022. Ce jour-là, le corps sans vie de Reddy Mooneesawmy avait été découvert à son domicile, situé à l'avenue Barbier, à Stanley. C'est un maçon travaillant pour le compte de l'entrepreneur qui avait fait la macabre découverte en se rendant chez son employeur. Ce dernier avait été retrouvé ligoté, avec plusieurs blessures sur le corps. La scène avait rapidement orienté les enquêteurs vers la piste d'un vol qui aurait mal tourné. L'autopsie pratiquée avait conclu à une asphyxie par étouffement.

Dans un premier temps, sept suspects, tous employés de la victime, avaient été interrogés par les enquêteurs. Ils avaient toutefois nié toute implication dans cette affaire. Leurs téléphones avaient notamment été saisis et leurs domiciles fouillés, sans qu'aucun élément incriminant ne soit alors retrouvé, selon les informations rapportées à l'époque.

Des aveux près de trois mois après les faits

L'enquête avait connu un tournant en août 2022, soit près de trois mois après le meurtre. Jean Brandon Adolphe Joli, un maçon de 21 ans habitant Camp-Levieux et travaillant pour le compte de Reddy Mooneesawmy, avait été arrêté par une équipe de la Criminal Investigation Division de Stanley et des éléments du Field Intelligence Office de la division Ouest, sous la supervision du surintendant de police Seebaluck.

Selon les informations publiées à l'époque, le jeune homme était passé aux aveux. Il aurait expliqué aux enquêteurs s'être rendu au domicile de son employeur avec l'intention de commettre un vol. Surpris par l'entrepreneur, qui s'apprêtait à alerter le voisinage, il l'aurait alors tué avant de quitter les lieux. e

Écroué à la suite de son arrestation, Jean Brandon Adolphe Joli est aujourd'hui appelé à répondre de cette accusation devant la justice. Après son plaidoyer de non-culpabilité et la constitution du jury ce mardi, le procès entre désormais dans sa phase d'audition. Les débats sont attendus ce mercredi devant la Cour suprême.