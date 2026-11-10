Ile Maurice: Un Mauricien sur cinq touché, APSA tire la sonnette d'alarme

Agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est le message qu'APSA International souhaite faire passer à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, qui sera célébrée le 14 novembre sur le thème Early action on diabetes. APSA International a ainsi lancé sa campagne annuelle Your journey to better health, axée sur la prévention et le dépistage précoce, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 10 novembre à l'APSA Diabetes Care Centre, à Trianon.

Face à la progression du diabète à Maurice, l'organisation entend sensibiliser davantage la population à l'importance du dépistage et d'une prise en charge adaptée. Les chiffres avancés par Audrey Hardy, présidente d'APSA International, témoignent de l'ampleur du problème. Un Mauricien sur cinq âgé de plus de 25 ans vivrait avec le diabète et près de 50 % des personnes concernées ignoreraient leur état de santé. Environ 500 amputations dues à cette maladie seraient pratiquées chaque année, dont 85 % pourraient être évitées. Plus préoccupant encore, 44 % des adolescents de 12 à 19 ans seraient en situation de prédiabète.

Pour Audrey Hardy, le dépistage précoce constitue un moyen essentiel de prévenir les complications et de préserver la qualité de vie. «Le diabète n'attend pas. Pourquoi attendrions-nous ?», a-t-elle rappelé, en encourageant les Mauriciens à ne pas négliger leur santé. Au-delà des médicaments, APSA International défend depuis 2010 une approche multidisciplinaire, qui associe suivi médical, nutritionnel, activité physique adaptée, accompagnement psychologique et éducation thérapeutique. L'objectif est de permettre aux patients de mieux comprendre leur maladie et de devenir acteurs de leur santé.

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Présentant les différentes activités, Tasneem Tegally a indiqué que la campagne de novembre s'articulera autour de deux principaux rendez-vous. La World Diabetes Week, du 10 au 14 novembre, proposera des évaluations de santé, conseils nutritionnels, contrôles vasculaires et échanges avec les patients, avec la participation de plusieurs partenaires pharmaceutiques. Le Lions Club de Quatre-Bornes fera don de cinq dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM), tandis que Health Focus offrira des kits de glucomètres. Le 14 novembre, l'APSA Diabetes Karavan se rendra à Camp-Levieux pour des actions de dépistage et de prévention.

La November Wellness Campaign, du 10 au 30 novembre, permettra également au public de tenter de remporter 120 consultations et séances gratuites, comprenant 50 consultations de médecine générale, 30 séances d'activité physique adaptée, 20 séances de psychothérapie et 20 consultations diététiques. Des tarifs préférentiels seront aussi proposés pour certains examens cardiovasculaires et oculaires. Une autre mobilisation est prévue le 28 novembre au Super U Cap Tamarin, en collaboration avec le Lions Club de Rivière-Noire, avec un mini-marché et des dépistages.

En conclusion, Audrey Hardy a lancé un appel à la population : «Ler finn arive pou nou kone! Ler finn arive pou nou azir!» Un rappel que la prévention et le dépistage ne doivent pas attendre l'apparition des premières complications.