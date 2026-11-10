Ile Maurice: Santé des jeunes - Leur voix compte aussi

«My Voice. My Health. My Future.» C'était le thème d'un atelier national de consultation sur la santé des adolescents, organisé par le ministère de la Santé, les 5 et 6 novembre, en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA). L'objectif était de donner aux jeunes l'occasion de s'exprimer sur les questions de santé qui les concernent directement et de contribuer aux décisions qui influencent leur avenir.

Des jeunes, des représentants de différents ministères, des organisations de la société civile et des partenaires au développement ont pris part à ces deux journées de discussions, événement inauguré par la junior minister à la Santé, Anishta Babooram, en présence de Priscilla Liying, responsable du bureau de l'UNFPA pour Maurice et les Seychelles, du Dr Abdou Salam Gueye, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Dr Tavisha Gunness, coordinatrice de la santé sexuelle et reproductive au ministère de la Santé.

Anishta Babooram a insisté sur la nécessité de considérer les jeunes comme des partenaires à part entière et de les écouter. Elle a rappelé que l'adolescence est une période marquée par des changements physiques, psychologiques et sociaux susceptibles d'influencer leur santé et leur bien-être à l'âge adulte. Parmi les défis auxquels les jeunes sont confrontés figurent les problèmes de santé mentale, la consommation de substances, le harcèlement, la violence, les modes de vie malsains ainsi que les questions liées à la santé sexuelle et reproductive.

Pour souligner l'importance de cet enjeu, la junior minister s'est appuyée sur les données du Family Planning and Demographic Yearbook 2024 du ministère. Celles-ci indiquent que Maurice comptait environ 145 280 adolescents âgés de 10 à 19 ans, soit près de 12 % de la population, et a enregistré 968 naissances vivantes chez les moins de 20 ans, dont 17 chez les moins de 15 ans. La santé des adolescents constitue donc une priorité de santé publique. Elle a ainsi plaidé pour des services accessibles, inclusifs et adaptés aux réalités des adolescents.

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Cet atelier intervient dans le cadre de la révision de la Stratégie nationale pour la santé des adolescents 2024-2029. L'exercice vise notamment à renforcer sa mise en oeuvre et à identifier les priorités pour la période 2027-2029.

Les recommandations issues de ces échanges devraient contribuer à la révision de la stratégie et à l'élaboration d'un cadre d'action pour les prochaines années.