Ile Maurice: Recrutement en Inde - La transparence avant les nominations

Recrutement envisagé auprès d'un seul hôpital : des réponses s'imposent sur les coûts, les intermédiaires et la reconnaissance des compétences locales.

Le projet annoncé de recruter environ 60 infirmiers spécialisés en provenance de l'hôpital Kauvery, en Inde, soulève une question fondamentale : comment l'État peut-il garantir que chaque roupie dépensée sert réellement l'intérêt des patients et des contribuables ? Le renforcement des services spécialisés est nécessaire lorsque les besoins sont démontrés. Mais l'urgence sanitaire ne saurait justifier l'opacité administrative.

Une pénurie réelle, mais des postes à définir clairement

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Il faut reconnaître une réalité : Maurice manque d'infirmiers généralistes possédant une expérience suffisante dans certaines disciplines et unités de soins spécialisés. Le renforcement des équipes est donc légitime et peut nécessiter un recrutement à l'étranger. Mais il serait imprudent de confondre le besoin d'infirmiers expérimentés dans une spécialité avec le recrutement dans un grade formel d'«infirmier spécialisé». Dans certaines spécialités, aucun poste ou cadre de classement correspondant n'existe actuellement dans la Fonction publique. Avant d'annoncer des nominations sous cette appellation, le ministère doit préciser les postes effectivement autorisés, les fonctions, les qualifications exigées, la rémunération et les perspectives de carrière. Sans cette clarification, le recrutement risque de créer une différence de statut injustifiable avec des infirmiers généralistes mauriciens qui assument déjà les mêmes responsabilités spécialisées.

Pourquoi un seul établissement ?

Pourquoi le choix se porterait-il sur l'hôpital Kauvery plutôt que sur un appel à candidatures ouvert à plusieurs établissements et professionnels qualifiés ? Qui a pris l'initiative des contacts, selon quels critères, et après quelle comparaison ? À ce stade, les informations communiquées dans le dossier à l'origine de cette interpellation ne permettent pas d'établir l'existence d'une mise en concurrence ou d'une évaluation comparative indépendante. Il appartient au ministère de publier les éléments qui permettraient de lever ces interrogations.

Le meilleur usage des fonds publics est-il garanti ?

Sans comparaison documentée des offres et des modalités de recrutement, comment démontrer que le contribuable obtient le meilleur rapport qualité-prix ? Le coût ne se limite pas aux salaires : il faut inclure le transport, le logement éventuel, les allocations, les frais administratifs, les avantages contractuels et les engagements sur toute la durée de l'emploi. Le ministère devrait rendre public un chiffrage complet, les autorisations obtenues ainsi que les raisons pour lesquelles la solution retenue serait préférable à d'autres options, notamment la formation et la promotion de personnels déjà en poste.

Des intermédiaires et des commissions ?

Une question mérite une réponse explicite : une agence, un facilitateur ou tout autre intermédiaire intervientil dans cette opération ? Si oui, quelle est son identité, quel service fournit-il et quelle rémunération percevra-t-il ? Existe-t-il des commissions calculées par infirmier recruté, directement ou indirectement ? Rien dans les informations disponibles ne permet d'affirmer que de telles commissions existent. Mais leur éventualité doit être vérifiée et, le cas échéant, leurs montants, bénéficiaires et bases contractuelles doivent être rendus transparents. Toute déclaration de conflit d'intérêts des décideurs concernés devrait également être examinée.

Nos infirmiers spécialisés de fait, mais pas de droit

Cette question touche directement à l'équité professionnelle. Des infirmiers généralistes mauriciens exercent depuis des années dans les blocs opératoires et d'autres unités spécialisées, parfois après des formations complémentaires, sans disposer d'un poste officiellement reconnu d'«infirmier spécialisé» dans leur discipline. Accorder d'emblée à des recrues étrangères une appellation, un statut ou des avantages auxquels leurs collègues locaux n'ont pas accès, pour des fonctions comparables, pourrait susciter une profonde frustration et un sentiment d'injustice. Le ministère doit donc d'abord inventorier les compétences locales, définir les grades et critères applicables, puis établir un mécanisme équitable de reconnaissance des qualifications et de l'expérience. Sinon, la démotivation et le départ de professionnels expérimentés pourraient aggraver la pénurie existante.

La sécurité des patients exige une vérification rigoureuse

Le recrutement international impose une diligence raisonnable vérifiable : authenticité des diplômes, qualification spécialisée, inscription professionnelle, expérience clinique effective, références indépendantes, antécédents disciplinaires, maîtrise des procédures et capacité à communiquer avec les patients et les équipes. Un diplôme ou une recommandation provenant d'un seul établissement ne saurait remplacer une évaluation indépendante des compétences. La même exigence de qualité doit s'appliquer à tous les candidats, mauriciens ou étrangers.

La FCC et les organes de contrôle doivent demander des comptes

La Financial Crimes Commission (FCC), dans les limites de ses attributions légales, devrait examiner tout élément concret susceptible de révéler un conflit d'intérêts, une commission occulte, un avantage indu ou une autre infraction relevant de sa compétence. Les autorités chargées de la Fonction publique, des finances publiques, de l'audit et, le cas échéant, des marchés publics devraient parallèlement vérifier la régularité des procédures et des engagements financiers. Une demande d'examen ne constitue pas une accusation de corruption : elle vise précisément à établir les faits, protéger les agents intègres et prévenir toute utilisation contestable de l'argent public.

Le Parlement doit exercer pleinement son rôle de contrôle

Les parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, ont la responsabilité de demander des explications précises au ministre de la Santé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Par des questions parlementaires et, selon les procédures applicables, des demandes de documents et des travaux en commission, ils devraient chercher à établir qui a proposé et approuvé le recours à l'hôpital Kauvery, quelles autres options ont été examinées et quels contrôles de diligence raisonnable ont été réalisés avant toute décision.

Il leur appartient aussi de demander la communication des critères de sélection, des vérifications indépendantes des diplômes et de l'expérience clinique, des éventuels contrats avec des intermédiaires, des commissions ou frais de recrutement, ainsi que du coût global supporté par les contribuables. Enfin, le Parlement devrait obtenir des réponses sur les mesures envisagées pour reconnaître les infirmiers mauriciens exerçant déjà des fonctions spécialisées. Un contrôle parlementaire documenté, assorti de réponses publiques et vérifiables, est indispensable pour dissiper les doutes et assurer la reddition des comptes.

Suspendre la finalisation jusqu'à la transparence

Avant toute nomination définitive, les autorités devraient rendre accessibles la justification du recours à l'étranger, les critères de sélection, la comparaison des options, les accords conclus, le coût global, l'identité des éventuels intermédiaires, les contrôles professionnels réalisés et le traitement réservé aux infirmiers mauriciens qualifiés. Un examen indépendant, rapide et documenté permettrait de sécuriser le processus sans retarder indûment les soins nécessaires.

Le véritable enjeu n'est pas de choisir entre infirmiers mauriciens et infirmiers étrangers. Il est de garantir des soins de qualité, des recrutements fondés sur le mérite et une gestion irréprochable des fonds publics. Recruter si nécessaire, oui. Mais recruter dans la transparence, reconnaître les compétences locales et rendre des comptes : voilà ce que les citoyens sont en droit d'exiger.

Anil Bachoo défend le recrutement en Inde

Interrogé sur ce recrutement lors de l'inauguration d'une «Stroke Unit» à l'hôpital Jeetoo, la semaine dernière, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a expliqué que ces infirmiers spécialisés, disposant de 15 à 20 ans d'expérience, viendront renforcer les blocs opératoires, notamment lors d'interventions complexes en neurochirurgie. Ils contribueront également à la formation des jeunes infirmiers mauriciens afin de développer les compétences locales. Le ministre a souligné que Maurice dispose déjà d'infirmiers expérimentés, mais que leur nombre reste insuffisant pour répondre aux besoins du système de santé.

Il a également évoqué le manque de médecins et de personnel technique, précisant qu'une douzaine de médecins indiens devraient prochainement venir prêter main-forte aux équipes locales. Selon Anil Bachoo, la formation de nouveaux professionnels prend du temps, tandis que le personnel actuellement en poste est épuisé par la charge de travail. D'où, a-t-il expliqué, la nécessité de recourir à des médecins et infirmiers indiens pour renforcer les services hospitaliers.