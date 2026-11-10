Ile Maurice: Dhyaneswar Dausoa s'éteint à 82 ans

Le monde artistique est en deuil. Le sculpteur Dhyaneswar Dausoa est décédé hier, à l'âge de 82 ans, des suites d'une longue maladie. Né en 1944, cet artiste passionné a consacré plusieurs décennies à la sculpture, laissant derrière lui un parcours marqué par la création, la transmission et le rayonnement de l'art local à l'international. Il restera notamment parmi les pionniers ayant contribué à la création du département des beaux-arts du Mahatma Gandhi Institute (MGI), à Moka.

Autodidacte à ses débuts, Dhyaneswar Dausoa a progressivement approfondi ses connaissances artistiques grâce à des études en Inde, puis à une formation spécialisée dans la taille de pierre auprès de Georges Pecqueur, sculpteur de granit et de marbre, en France. La pratique artistique de Dhyaneswar Dausoa reposait principa- lement sur le travail du bois, mais également de la pierre, du plâtre, du ciment et du métal. Ses sculptures se distinguaient par des formes figuratives stylisées, des courbes fluides et une maîtrise particulière des techniques de sculpture sur bois.

Ses premières sculptures datent des années 1960

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La nature, la vie et le corps féminin figuraient parmi ses principales sources d'inspiration.Il a réalisé ses premières sculptures dans les années 1960, période durant laquelle il a commencé à développer son expression artistique. Son parcours a pris un tournant important en 1968, lorsqu'il a exposé ses oeuvres à l'occasion de l'inauguration de l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam à Pamplemousses. Son travail a attiré l'attention de Kissoonsingh Hazareesingh, conseiller du Premier ministre Sir Seewoosagur Ramgoolam. En 1976, le Premier ministre et Kissoonsingh Hazareesingh ont sollicité Dhyaneswar Dausoa et un autre artiste pour mettre sur pied le département des beaux-arts du MGI. L'année suivante, il a été encouragé à organiser une exposition nationale d'art.

Au fil de sa carrière, il a participé à plusieurs expositions à Maurice, en Inde, en France et dans d'autres pays. Il a contribué également à la vie culturelle en organisant des expositions nationales et en intervenant comme consultant et membre de jury dans différents programmes artistiques. Sa participation à des ateliers internationaux et à des associations artistiques témoigne aussi de son engagement en faveur des échanges culturels et du développement des arts.

En 1997, invité au Festival international des arts plastiques de Mahrès, en Tunisie, il a réalisé une sculpture monumentale en fer intitulée «Partage et Communication». Le 12 mars 2020, sa contribution au secteur culturel a été récompensée par son élévation au rang de Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean.