Afrique: Couleurs, café et négociations serrées - Le continent imprime sa marque à la COP31

L’Afrique a apporté ses couleurs, son café et ses minerais critiques à la COP31. Ces derniers pourraient peser bien plus lourd que toute la bonne volonté diplomatique affichée à Antalya.

Difficile de manquer les Africains à la COP31. Des imprimés colorés et des tenues amples qui traversent les salles de conférence aux arômes du café éthiopien fraîchement préparé, le continent a apporté une bonne part de son identité sur la côte méditerranéenne turque.

Sur le vaste site qui accueille cette année le sommet des Nations unies sur le climat, l’Afrique se fait voir et entendre.

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Les styles vestimentaires rivalisent d’éclat, des tenues traditionnelles aux créations contemporaines, tandis que ministres, militants, entrepreneurs et négociateurs se succèdent entre pavillons nationaux et salles de réunion.

L’Éthiopie a même fait venir des tabourets traditionnels, des ustensiles et ses meilleurs grains de café, donnant aux visiteurs un avant-goût de ce qui les attend lorsque le sommet sur le climat s’installera à Addis-Abeba l’an prochain.

Et puis il y a les minerais.

Le cobalt de la République démocratique du Congo, le manganèse d’Afrique du Sud et du Gabon, le lithium du Zimbabwe et le graphite du Mozambique et de Tanzanie s’invitent dans les discussions sur la place de l’Afrique dans la transition énergétique mondiale.

Plusieurs délégués et experts africains interrogés par bird story agency à Antalya voient dans ces ressources un moyen de peser dans les discussions sur les investissements, les technologies et les industries qui répondront à la demande mondiale croissante en énergie propre.

La République démocratique du Congo fournit une grande partie du cobalt mondial , un minerai utilisé dans les batteries rechargeables, tandis que les pays producteurs africains possèdent aussi d’importants gisements de lithium, de graphite et de manganèse. Ces ressources sont indispensables à la fabrication de véhicules électriques, de batteries et de systèmes de stockage de l’électricité.

Les gouvernements africains cherchent à attirer des investissements dans les installations de transformation, les usines et les infrastructures électriques afin de permettre aux pays producteurs de conserver une plus grande part de la valeur générée par ces ressources.

La République démocratique du Congo et la Zambie ont engagé une coopération sur les matériaux pour batteries et les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques, tandis que le Zimbabwe a instauré des mesures destinées à encourager davantage la transformation du lithium sur son territoire.

Ces projets nécessitent une alimentation électrique fiable, des infrastructures de transport, une expertise technique et un accès au financement. Ils font aussi entrer le commerce et le développement industriel dans des discussions traditionnellement centrées sur la réduction des émissions et le financement climatique.

Les négociations sur le financement ont été parmi les premières sources de désaccord à l’ouverture des négociations à Antalya.

Les pays africains ont demandé des discussions spécifiques sur le triplement du financement de l’adaptation, les besoins futurs de financement du Fonds vert pour le climat et les effets des mesures commerciales liées au climat sur les économies en développement.

Une proposition visant à inscrire le financement de l’adaptation comme point distinct à l’ordre du jour n’a pas obtenu de consensus lundi 09 novembre, obligeant les négociateurs à porter la question dans d’autres volets de la conférence.

L’Éthiopie apporte Addis-Abeba à Antalya

Au pavillon éthiopien, les préparatifs du sommet de l’an prochain sont déjà en cours.

Des tabourets traditionnels, des objets décoratifs et des cafetières jebena ont été acheminés depuis le pays, créant un espace où les visiteurs peuvent découvrir la cérémonie du café tout en s’informant sur les programmes éthiopiens en matière de climat et de développement.

L’Éthiopie se prépare à accueillir la COP32 à Addis-Abeba en 2027, ramenant les négociations annuelles en Afrique pour la première fois depuis la COP27 en Égypte.

Le pavillon a ouvert lundi 09 novembre en présence du ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos, futur président de la COP32, et de la ministre des Finances Fitsum Assefa, qui sera négociatrice en chef pour la conférence de l’an prochain.

Timothewos a déjà commencé à présenter l’approche de l’Éthiopie pour cette présidence.

S’exprimant en séance plénière de la COP31, il a appelé à renforcer la coopération internationale sur le climat, à accélérer la mise en œuvre des engagements existants et à combler les déficits de financement.

L’Éthiopie s’est engagée à conduire un processus équitable, transparent et inclusif lorsqu’elle assumera la présidence.

Le pays profite également de sa présence à Antalya pour promouvoir les énergies renouvelables, l’agriculture résiliente face au changement climatique et son programme de plantation d’arbres Green Legacy.

Ses importantes ressources hydroélectriques s’inscrivent dans ses projets d’expansion de la production d’électricité et d’attraction d’investissements dans le secteur manufacturier et d’autres industries.

La cérémonie du café est devenue l’une des marques distinctives du pavillon, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir l’une des traditions les plus connues du pays.

Pour l’Éthiopie, les préparatifs de la COP32 vont de pair avec des discussions sur les investissements et les partenariats internationaux qu’elle espère attirer.

L’investissement gagne en importance dans les priorités africaines

La présence africaine à la COP31 comprend aussi des banques de développement, des institutions commerciales et des entreprises à la recherche d’investissements dans l’énergie, les infrastructures et l’industrie manufacturière.

Au Pavillon Afrique, la Banque africaine de développement, la Commission de l’Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) se sont réunies autour du thème « Transformer les engagements climatiques en investissements ».

Leur programme couvre les énergies renouvelables, les minerais critiques, les marchés du carbone, le financement climatique et le développement industriel.

La participation d’Afreximbank fait entrer le financement du commerce et les chaînes d’approvisionnement régionales dans les discussions, alors que les pays africains cherchent à développer leur production manufacturière dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

La transformation des minerais, la fabrication de batteries et d’autres industries énergivores exigent une alimentation électrique abondante et fiable.

La présidence de la COP31 a fait de l’électrification l’une de ses grandes initiatives, proposant de faire passer la part de l’électricité dans la consommation finale mondiale d’énergie d’environ 23 % à 35 % d’ici à 2035.

Cette proposition intervient alors que les gouvernements africains cherchent à étendre l’accès à l’électricité aux quelque 600 millions de personnes qui en sont encore privées en Afrique subsaharienne.

La Banque mondiale et la Banque africaine de développement collaborent déjà dans le cadre de Mission 300, qui vise à raccorder 300 millions d’Africains à l’électricité d’ici à 2030.

Mardi 10 novembre, la présidence de la COP31 a annoncé une nouvelle coalition internationale pour le financement de l’électrification, dont les deux banques devraient assurer la première coprésidence en 2027.

L’initiative vise à réunir gouvernements, banques de développement et institutions financières privées afin de mobiliser des investissements dans les infrastructures électriques des économies émergentes et en développement.

Le président des négociations de la COP31, Chris Bowen, a reconnu l’importance de l’investissement pour atteindre l’objectif d’électrification proposé.

« L’ambition compte, mais elle doit s’appuyer sur des investissements, des infrastructures et une mise en œuvre concrète », a déclaré Bowen.

Pour les pays africains, le coût des emprunts, les risques de change et la situation financière des compagnies nationales d’électricité restent des obstacles majeurs à l’expansion de la production électrique et des réseaux de transport.

Ces contraintes touchent aussi les projets industriels que les gouvernements espèrent développer en attirant des investissements autour des ressources minérales du continent.

Le premier désaccord porte sur le financement

Dans les salles de négociation, le Groupe africain des négociateurs réclame des avancées sur le financement de l’adaptation, la transition juste et les ressources nécessaires à la mise en œuvre des engagements climatiques nationaux.

Le président du groupe, le Ghanéen Nana Dr Antwi-Boasiako Amoah, a placé le financement parmi les principales priorités de l’Afrique à la COP31.

À la COP30 à Belém, les pays sont convenus de tripler au minimum le financement de l’adaptation destiné aux économies en développement d’ici à 2035.

Les gouvernements africains veulent savoir comment cet engagement sera concrétisé, notamment quels montants seront fournis, d’où viendront les fonds et quels dispositifs permettront d’en suivre le versement.

Leur demande d’un point spécifique à l’ordre du jour consacré au financement de l’adaptation n’a pas fait consensus lors des discussions d’ouverture à Antalya.

Amoah s’est dit insatisfait de ce résultat et a indiqué que les négociateurs africains continueraient à défendre cette question par d’autres voies de négociation.

Le Fonds vert pour le climat est un autre sujet de préoccupation, les pays africains souhaitant davantage de certitude sur les ressources disponibles pour soutenir l’adaptation et la mise en œuvre de leurs plans climatiques nationaux.

De nombreux gouvernements africains doivent déjà faire face à de lourds remboursements de dette tout en essayant de financer les infrastructures, l’agriculture, l’électricité et les services publics.

Les conditions d’octroi des financements climatiques internationaux peuvent donc influer sur les sommes que les gouvernements sont en mesure d’investir pour protéger les populations contre les inondations, les sécheresses et les autres effets du changement climatique.

Les négociateurs africains demandent également des discussions sur les mesures commerciales liées au climat.

Alors que les grandes économies instaurent des règles liées aux émissions de carbone associées aux produits importés, les fabricants africains sont confrontés à de nouvelles exigences susceptibles d’affecter leur accès aux marchés internationaux.

Ces évolutions concernent particulièrement les pays qui cherchent à développer la transformation des minerais et d’autres activités industrielles tributaires d’une électricité abordable.

La chaleur met les produits de santé à l’épreuve

Ailleurs au sommet, la Dre Nompumelelo Nkosi-Ntombela, médecin sud-africaine et militante pour la santé et le climat, suivait les discussions sur les effets de la hausse des températures sur les médicaments essentiels.

Nkosi-Ntombela, qui siège au Conseil du KwaZulu-Natal sur le changement climatique et le développement durable, a assisté à une table ronde de haut niveau sur les technologies de santé sensibles aux conditions climatiques, lors de la Journée de la santé organisée à l’ouverture du sommet.

Unitaid a annoncé un programme de 10,9 millions de dollars américains, baptisé SHIELD, pour étudier la stabilité à la chaleur de produits de santé essentiels, notamment des médicaments contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Le projet étudiera les conditions de stockage et de transport au Kenya, au Nigeria, au Sénégal et en Inde, et ses résultats seront validés en Afrique du Sud et au Brésil. Les recherches doivent se dérouler de 2027 à 2030.

Pour Nkosi-Ntombela, cette initiative répond à une préoccupation des systèmes de santé où les températures élevées, les défaillances de l’alimentation électrique et les longs trajets de transport peuvent compliquer le stockage et la distribution des médicaments dans de bonnes conditions.

« Le changement climatique est aussi une question de santé », a-t-elle déclaré en revenant sur sa première journée à la COP31.

Elle a également appelé à une plus grande participation des femmes et des jeunes aux programmes consacrés au climat et à la santé, en particulier dans les communautés où l’accès aux services essentiels est limité.

Le projet SHIELD examinera les effets de la chaleur et de l’humidité sur la qualité des produits de santé et déterminera comment les protéger pendant leur stockage et leur transport.

Ses conclusions pourraient permettre d’améliorer les emballages, le suivi des températures et les chaînes d’approvisionnement médical.

Les militants réclament des dons

Le financement est aussi une préoccupation centrale pour les organisations africaines de la société civile présentes au sommet.

Greenpeace Afrique figure parmi les organisations qui réclament davantage de financements climatiques sous forme de dons, des investissements accrus dans les énergies renouvelables et une responsabilisation renforcée des grands pollueurs.

Ferdinand Omondi, spécialiste de la communication stratégique et des politiques publiques associé à Greenpeace Afrique, s’est inquiété du langage technique entourant le financement climatique international et des difficultés que rencontrent les communautés pour comprendre ce que les accords impliquent pour elles.

Il a cité la différence entre un agriculteur kényan recevant un prêt commercial pour se relever d’une sécheresse et un autre bénéficiant d’un don financé par des fonds publics, afin d’illustrer les conséquences des décisions internationales sur les personnes qui subissent déjà les effets du changement climatique.

Greenpeace Afrique défend le recours aux dons plutôt qu’à un endettement supplémentaire, ainsi qu’un déploiement plus rapide des énergies renouvelables et des mesures obligeant les grands pollueurs à assumer leurs responsabilités financières.

Une coalition d’organisations de la société civile a formulé des demandes similaires, exhortant la présidence de la COP31 à renforcer le cadre d’électrification qu’elle propose.

Dans une lettre ouverte actualisée avant le sommet, plus de 120 organisations ont demandé une forte augmentation du financement climatique public, avec des dons et des financements à des conditions préférentielles destinés aux économies en développement.

Les signataires souhaitent aussi que les financements parviennent aux petites entreprises, aux fournisseurs communautaires d’énergie et aux organisations locales, tout en demandant des mesures pour améliorer l’accessibilité financière et l’accès à l’électricité.

Leurs propositions comprennent une meilleure protection des communautés touchées par l’extraction minière et des investissements accrus dans la production manufacturière locale et le transfert de technologies.

Ces demandes rejoignent plusieurs questions débattues par les gouvernements africains, de l’accès à l’électricité et du développement industriel à l’adaptation au changement climatique et à la gestion des ressources naturelles.

D’Antalya à Addis-Abeba

La COP31 se poursuit jusqu’au 20 novembre. Les négociateurs africains y cherchent des avancées sur le financement de l’adaptation, la transition juste et les dispositifs financiers nécessaires à la mise en œuvre des engagements climatiques nationaux.

Le désaccord initial sur le financement de l’adaptation oblige le continent à défendre l’une de ses priorités dans d’autres volets des négociations.

Parallèlement, les gouvernements africains et les institutions de développement recherchent des investissements dans l’électricité renouvelable, l’industrie manufacturière, la transformation des minerais et le commerce régional.

Les ressources minérales du continent occupent désormais une place importante dans les discussions sur les industries qui alimenteront la transition énergétique mondiale. Le développement de ces industries nécessitera de l’électricité, des infrastructures, des financements et des partenariats commerciaux, les gouvernements africains cherchant des accords permettant de réaliser davantage de transformation et de fabrication sur place.

L’Éthiopie accueillera le prochain cycle de négociations à Addis-Abeba, où nombre de ces questions devraient rester à l’ordre du jour. Ses responsables ont déjà commencé les préparatifs à Antalya, en rencontrant des partenaires internationaux et en présentant les programmes du pays en matière de climat et de développement.

Pour l’heure, les délégués africains ont devant eux plusieurs jours de réunions, de discussions sur les investissements et de négociations.

Au pavillon éthiopien, les visiteurs sont toujours accueillis avec du café fraîchement préparé.