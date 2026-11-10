Madagascar: PLFI 2027 - Relancer la production, soutenir l'emploi et donner l'avantage aux entreprises locales

Le projet de loi de finances 2027 revendique une relance appuyée sur la stabilité, les infrastructures et la production nationale. Lors de sa conférence de presse tenue hier à Ambatonakanga, le ministre a détaillé les arbitrages pour soutenir l'activité et l'emploi.

La relance économique ne peut être dissociée de la stabilité. C'est l'orientation défendue devant les médias, hier à Ambatonakanga, par le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Ramiarison Herinjatovo Aimé, à propos du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027. Pour le Gouvernement, la stabilité recherchée est à la fois macroéconomique, sociale et politique : des tensions sur les prix ou des perturbations durables des services essentiels compromettraient les perspectives de reprise. Le ministre a notamment justifié le maintien du prix du gasoil à la pompe, malgré une conjoncture pétrolière défavorable, par la volonté de préserver les ménages et les activités économiques.

Cette politique de stabilisation intervient alors que l'inflation atteignait 8,6% en septembre. Malgré les cyclones, les difficultés énergétiques et les chocs extérieurs, la croissance de 2026 est désormais estimée à 4,1%, contre 3,8% retenus dans la loi de finances rectificative. Le PLFI projette 5,1% en 2027. Une accélération attendue, mais exposée aux incertitudes climatiques et internationales, qui suppose de consolider la confiance des entreprises autant que les équilibres publics.

Favoriser les produits locaux

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La deuxième orientation consiste à donner davantage de place aux activités productives sur le territoire national. Dans le PLFI, certains produits finis importés, lorsqu'une production existe déjà à Madagascar, verraient leurs droits de douane passer de 20% à 30%. La biscuiterie, les boissons, les conserves de poisson ou la savonnerie sont notamment concernées. Un régime spécifique est prévu pour les matières premières et les intrants des industriels installés dans le pays, avec un droit plancher de 5% et des conditions liées à une transformation réelle.

Cette fiscalité vise à rendre la production locale plus attractive et à préserver les emplois qui en dépendent. Elle devra toutefois être appréciée au regard de ses effets sur les prix et de la capacité des entreprises à répondre à la demande. Les moteurs de croissance identifiés pour 2027 comprennent l'agriculture, les mines, le textile et les services, notamment les données et les télécommunications. Le ministre a également insisté sur l'accès au financement : la stabilité et la réduction des risques doivent permettre aux banques d'accroître les crédits de moyen terme, de cinq à sept ans, nécessaires aux investissements des entreprises.

Prioriser

Cette ambition productive repose aussi sur des équipements publics. Le projet de budget prévoit 8 356,5 milliards d'ariary d'investissements, un niveau global presque stable par rapport à 2026, mais avec une progression de 58,5% de leur financement sur ressources internes, porté à 2 251,7 milliards. Les enveloppes inscrites pour les travaux publics atteignent 1 594 milliards d'ariary, celles de l'Énergie 1 264,7 milliards et celles de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 963,3 milliards. L'eau bénéficie de 471,5 milliards de crédits d'investissement.

Pour le ministre, la productivité des entreprises dépend directement de l'état des routes, du coût de l'énergie et des conditions de transport. Il a évoqué des pertes économiques estimées à 320 millions de dollars imputables à la dégradation du réseau routier, ainsi que des gains évalués à 100 millions de dollars grâce aux travaux réalisés en une année. Au-delà de ces estimations, l'enjeu demeure la réduction effective des coûts de transaction, l'acheminement de la production agricole et l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'électricité. Les crédits annoncés devront encore se traduire en réalisations.

Solutions durables

Le redressement de la Jirama occupe une place particulière dans cette stratégie. Selon le ministre, les subventions publiques au secteur dépassent 1 000 milliards d'ariary par an, tandis que l'endettement de l'entreprise représente plusieurs fois ce montant. Le Gouvernement entend engager un traitement de cette dette et poursuivre la réforme de gestion pour réduire progressivement la dépendance aux transferts budgétaires. Le cap annoncé est ambitieux : parvenir en 2028 à une Jirama autonome, ne nécessitant plus de subventions d'exploitation, avec une production électrique dont plus de la moitié proviendrait des énergies renouvelables.

Il s'agit d'un objectif de redressement, et non d'un résultat déjà acquis. L'année 2027 devrait également marquer des avancées dans la clôture financière des grands projets hydroélectriques. Volobe figure parmi les dossiers pour lesquels la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement pourraient accompagner l'accélération du financement. Sahofika reste également attendu, avec des travaux d'accès engagés ou prévus autour des sites. Pour le MEF, ces projets visent à sécuriser l'approvisionnement et à réduire un handicap majeur pour l'industrie, les services et les ménages.

Accélération

Reste la question de l'exécution, souvent décisive entre l'annonce budgétaire et ses effets sur le terrain. Le ministre a indiqué que le taux d'engagement suivi par le Guichet unique atteignait 88% en ce début du mois de novembre 2026, contre moins de 60% auparavant, un résultat qu'il attribue également à la simplification des procédures et à un meilleur suivi des projets. Il a également fait état d'une amélioration de l'exécution des opérations financées par la Banque mondiale, favorable au dialogue avec les partenaires.

Le PLFI prévoit parallèlement 19 584 postes budgétaires, dont 81,51% sont orientés vers l'éducation, la santé, la sécurité et la justice, ainsi que les forces de défense. Ces postes devront être effectivement pourvus selon les procédures applicables. Sur les recettes, le MEF défend la traçabilité, le recouvrement des arriérés et la lutte contre la corruption fiscale et douanière. La révision du minimum de perception de l'IRSA, resté à 3 000 ariary depuis 2022, a été replacée par le ministre dans le contexte de l'évolution du salaire minimum et du principe de civisme fiscal. Il a insisté sur la contrepartie attendue des prélèvements : des services publics améliorés et une dépense dont les citoyens peuvent mesurer l'utilité.