Madagascar: Ni Oui ni Non

10 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

À la question du PRRM lui demandant « si plusieurs options peuvent être proposées au choix des électeurs », la HCC répond que « la présentation de plusieurs options alternatives au sein d'une même consultation référendaire est possible ».

Ni Oui ni Non

En d'autres termes, le juge constitutionnel dit Oui à un référendum à choix multiple, où les électeurs ne répondent pas par un choix binaire « Oui » ou « Non ». En revanche, le PRRM ne dit ni Oui ni Non à sa candidature à la prochaine élection présidentielle, qui se tiendra après le référendum constitutionnel. Le colonel au béret vert a évité de répondre de but en blanc à la question, hier, au Centre de conférences international à Ivato. Une réponse qui plonge dans le noir l'opinion, qui voit rouge avec le retour en force du délestage, lequel empêche de voir la vie en rose. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, quoique bon nombre de politiciens ne sachent pas ou feignent de savoir la signification de telle ou telle couleur, à force de retourner leur veste.

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C'est le cas, par exemple, de la plateforme VFM, qui a viré au vert sans que ses membres soient des écologistes. Même sur le plan chromatique, le mélange du bleu qu'ils s'étaient approprié du temps du HVM et de l'orange qu'ils avaient arborée sous le précédent régime ne donne pas du vert, mais plutôt des tons grisâtres, à l'image des politiciens caméléons qui s'agrippent à l'arbre de la refondation par peur de la traversée du désert, surtout avec le retour d'El Niño. En plus de l'amalgame des couleurs, il y a aussi et surtout le mélange des genres de la part d'une partie de la classe politique, dont les agissements et les déclarations sont tout sauf du « fanavaozana ». Pour ne citer que le cas d'un ex-député qui a choisi son ancienne circonscription pour faire publiquement une déclaration de soutien au PRRM, alors que ce dernier s'abstient pour le moment de répondre par Oui ou par Non à sa candidature. Comme s'il y avait d'autres options par rapport à cette question binaire.

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