Madagascar: Itaosy - Deux élèves morts écrasés par un camion

Un grave accident de la circulation s'est produit hier, vers 13h50, devant l'école Les Séraphins, à Itaosy. Deux élèves, âgés d'environ 7 à 10 ans, ont été renversés par un camion.

Le garçon a succombé après avoir été écrasé sous les roues du poids lourd. La fillette, quant à elle, a été évacuée à l'hôpital, où elle a succombé à ses blessures. Une autre victime a été admise à l'hôpital. Le drame s'est produit à proximité immédiate de l'établissement scolaire. Le garçon portait un tablier de l'école Les Séraphins, tandis que la fillette était vêtue de bleu. Une accompagnatrice scolaire, vêtue d'un haut noir et d'un jean, se trouvait également sur les lieux. Selon les témoignages recueillis sur place, la fillette était encore consciente après l'accident et a été transportée en taxi vers un établissement hospitalier. Le garçon, en revanche, est resté coincé sous les pneus du camion et n'a pas survécu.

Un problème au niveau de la direction du poids lourd aurait été évoqué par des personnes présentes sur les lieux. Cette hypothèse devra toutefois être vérifiée par les autorités chargées des constatations et de l'enquête. L'accident relance également la question de la circulation des poids lourds en zone urbaine, notamment à proximité des établissements scolaires. L'entretien des véhicules, le respect des horaires et des restrictions de tonnage applicables aux camions en journée constitue un enjeu récurrent dans la capitale.