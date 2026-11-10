Madagascar: Michaël Randrianirina - Le PRRM élude la question de sa candidature

La question d'une éventuelle candidature de Michaël Randrianirina à la prochaine présidentielle reste entière.

Interrogé sur ses ambitions politiques lors de la rencontre consacrée au processus électoral, les 9 et 10 novembre au CCI Ivato, le président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM) n'a pas répondu directement. Il a plutôt mis en avant sa mission actuelle, celle de conduire le pays vers la refondation et de préparer les prochaines élections. Une manière de rappeler que, pour l'heure, sa priorité reste la conduite de la période de transition.

Dialogue inclusif. Le colonel Michaël Randrianirina a également insisté sur la place du dialogue dans la conduite de la refondation. Pour lui, les grandes décisions concernant l'avenir du pays ne doivent pas dépendre d'une ou deux personnalités, mais être prises à l'issue de concertations inclusives. Sur le financement des prochains scrutins, il a annoncé que les dépenses électorales seraient inscrites dans le projet de loi de finances initiale (LFI). Madagascar entend ainsi démontrer sa capacité à financer ses propres engagements avant de solliciter, si nécessaire, l'appui de ses partenaires techniques et financiers.

Candidature déclarée

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Les consultations au niveau des Fokontany devraient commencer dès ce mois de novembre avec l'appui des formateurs du Conseil chrétien des Églises de Madagascar (FFKM). La concertation nationale devra permettre de dégager un calendrier électoral clair et accepté par les participants. De son côté, l'ancien président Marc Ravalomanana a clairement exprimé sa disposition à se porter candidat. Il a également plaidé pour des élections transparentes et l'unité des Malagasy.

Du centre à la base

Représentant le FFKM, Mgr Samoela Jaona Ranarivelo a rappelé que la mission confiée au conseil chrétien suit une démarche verticale, du niveau central vers les communautés de base. La concertation nationale constituera, selon lui, l'instance souveraine chargée de valider les résolutions issues des consultations citoyennes. Malgré les contraintes techniques et climatiques susceptibles de perturber le calendrier, les équipes du FFKM sont déjà déployées sur le terrain pour organiser les échanges locaux. Il entend poursuivre cette mission en vue des échéances électorales de 2027.