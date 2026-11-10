Madagascar: Rencontre Fanirisoa Ernaivo-Jeanine Ferris Pirro - Le transfert des 6 escrocs en ligne évoqué à Washington

Un mémorandum d'entente prévoyant, entre autres, le partage d'expériences et de bonnes pratiques a été signé à cette occasion.

Une rencontre marquant une étape importante dans le renforcement de la coopération judiciaire internationale et de la lutte contre la criminalité transnationale. C'est ainsi que le ministère de la Justice qualifie la rencontre entre la ministre Fanirisoa Ernaivo et Madame Jeanine Ferris Pirro, procureure fédérale des États-Unis pour le district de Columbia et non moins directrice de la « Scam Center Strike Force ». Actuellement en mission à Washington, la garde des Sceaux a rencontré cette haute responsable du département de la Justice américain.

Cette rencontre survient une semaine après la déclaration à la presse de cette dernière, qui avait notamment sollicité les autorités malgaches pour qu'elles extradent vers les États-Unis 6 détenus impliqués dans des affaires de scamming. Ces derniers seraient actuellement emprisonnés dans des prisons à Madagascar. Parmi eux figure Chui Kok Wa, considéré comme le cerveau d'un vaste réseau de criminalité transnationale qui aurait provoqué un préjudice évalué à plus de 8 milliards de dollars aux États-Unis. Selon les informations émanant du ministère de la Justice, la question du transfert de ces détenus a été examinée durant cette entrevue axée principalement sur la lutte contre la cybercriminalité, les escroqueries en ligne et le blanchiment de capitaux.

Au beau fixe

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Si l'on s'en tient à la communication faite par Faravohitra, on peut affirmer que la relation entre le ministère de la Justice malgache et le département de la Justice américain est actuellement au beau fixe. Et ce, même si, la semaine dernière, la juge Jeanine Ferris Pirro avait exprimé les frustrations de son département concernant l'extradition vers la Chine de 148 prisonniers chinois impliqués dans des fraudes aux cryptomonnaies. Durant cette entrevue à Washington, la partie américaine a réaffirmé sa satisfaction quant aux résultats obtenus dans le cadre de la coopération entre les deux États. Une allusion certainement à la collaboration entre le « Federal Bureau of Investigation » (FBI) et les enquêteurs malgaches dans le cadre du démantèlement des réseaux d'arnaqueurs en ligne.

Jeanine Ferris Pirro aurait aussi salué et félicité les efforts déjà accomplis par Madagascar et aurait vivement encouragé la Grande île à devenir un modèle et à jouer un rôle moteur dans la lutte contre les escroqueries en ligne à l'échelle du continent africain. En tant que seul pays, à ce jour, à avoir procédé à l'arrestation et à l'incarcération des auteurs de scamming, Madagascar est donc, en quelque sorte, considéré comme un État pilote dans le domaine. Afin de consolider le partenariat entre les deux pays, un mémorandum d'entente prévoyant, entre autres, le partage d'expériences et de bonnes pratiques avec d'autres États africains a été signé durant la rencontre. La question est désormais de savoir quand ces 6 détenus considérés comme de dangereux criminels seront transférés vers les États-Unis. À suivre.