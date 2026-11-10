Madagascar: Éclairage public - 600 lampes Cobra remises à la CUA pour renforcer la sécurité urbaine

10 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) poursuit son programme d'amélioration de l'éclairage public à travers le pays. Hier, au siège de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), à Analakely, 600 lampes Cobra ont été officiellement remises aux autorités locales dans le cadre d'une opération visant à renforcer la sécurité et l'embellissement de la capitale.

Sur ce lot, 300 lampes seront directement installées par la CUA, tandis que les 300 autres seront réparties entre les six arrondissements de la ville d'Antananarivo, à raison de 50 unités chacun. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, notamment des représentants du MEH, de la Région Analamanga, de la Préfecture d'Antananarivo ainsi que des responsables des districts et des communes concernés. Selon le directeur de cabinet du ministère, Jinoh Razafimamonjy, cette initiative s'inscrit dans les missions fondamentales du MEH, chargé de définir et de mettre en oeuvre la politique énergétique nationale.

Au-delà du développement de l'accès à l'électricité dans les foyers, le département accorde également une importance particulière à l'éclairage des villes et des localités. « Ces lampes contribuent à la sécurisation des quartiers en réduisant les zones d'obscurité propices à l'insécurité. Elles participent également à l'amélioration du cadre de vie et à l'embellissement des villes », a-t-il souligné. Le responsable a par ailleurs rappelé la volonté du gouvernement de faire bénéficier l'ensemble du territoire des actions de développement. À ce jour, 120 districts de Madagascar sont concernés par ce programme de distribution de lampes Cobra. Quatre-vingt-sept districts en ont déjà bénéficié, tandis que les autres recevront leurs dotations dans les prochaines semaines.

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Pour la cheffe de la Région Analamanga, Clémence Raharinirina, cette opération constitue un levier important pour la préservation de l'ordre public et le développement local. Elle a salué un projet répondant concrètement aux besoins des populations tout en renforçant les efforts déployés pour instaurer un climat de sécurité durable. Elle a également invité les collectivités bénéficiaires à assurer l'entretien et la protection de ces équipements, rappelant que la sécurité demeure une responsabilité partagée entre les autorités et les citoyens. À travers cette dotation, les pouvoirs publics entendent renforcer l'éclairage urbain, outil devenu incontournable pour la prévention de l'insécurité et l'amélioration du quotidien des habitants.

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