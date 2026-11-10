Madagascar: Indice Ibrahim 2026 - Des années de retard à rattraper pour Madagascar

La gouvernance à Madagascar accuse un retard préoccupant sur plusieurs fronts. Publiée le 31 octobre dernier par la Fondation Mo Ibrahim, l'édition 2026 de l'Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) place la Grande Île au 38e rang sur 54 pays africains.

L'évaluation, qui couvre la période 2016-2025, fait apparaître une détérioration des performances nationales, avec un recul de 1,1 point depuis 2021. Cette évolution traduit des difficultés persistantes dans plusieurs domaines essentiels au développement. La situation apparaît particulièrement préoccupante dans l'éducation, où Madagascar enregistre la plus forte dégradation du continent, avec une baisse de 13,3 points. L'indicateur relatif aux ressources humaines dans l'éducation chute même de 70,9 points. Autre signal inquiétant, le pays obtient le score le plus faible d'Afrique en matière d'environnement durable et occupe seulement la 50e place pour le développement humain.

Reculs

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Les difficultés ne se limitent pas aux services sociaux. Les indicateurs relatifs à l'État de droit et à la justice reculent de 8,1 points, tandis que la participation enregistre une baisse de 10,1 points. Toutefois, certaines évolutions témoignent de progrès, notamment dans le logement décent, avec une amélioration de 39,2 points, et dans la perception du leadership féminin par la population, en hausse de 24,4 points. Madagascar figure également parmi les huit pays africains présentant moins de 1% de données manquantes dans l'indice. Ces résultats illustrent l'ampleur du travail à accomplir pour redresser les performances nationales. Pour les autorités actuelles, l'enjeu consiste désormais à combler les retards accumulés, particulièrement dans l'éducation, la gouvernance et le développement humain, afin de créer des conditions plus favorables au progrès économique et social.