Madagascar: Indice Ibrahim 2026 - Des années de retard à rattraper pour Madagascar

10 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

La gouvernance à Madagascar accuse un retard préoccupant sur plusieurs fronts. Publiée le 31 octobre dernier par la Fondation Mo Ibrahim, l'édition 2026 de l'Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) place la Grande Île au 38e rang sur 54 pays africains.

L'évaluation, qui couvre la période 2016-2025, fait apparaître une détérioration des performances nationales, avec un recul de 1,1 point depuis 2021. Cette évolution traduit des difficultés persistantes dans plusieurs domaines essentiels au développement. La situation apparaît particulièrement préoccupante dans l'éducation, où Madagascar enregistre la plus forte dégradation du continent, avec une baisse de 13,3 points. L'indicateur relatif aux ressources humaines dans l'éducation chute même de 70,9 points. Autre signal inquiétant, le pays obtient le score le plus faible d'Afrique en matière d'environnement durable et occupe seulement la 50e place pour le développement humain.

Reculs

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les difficultés ne se limitent pas aux services sociaux. Les indicateurs relatifs à l'État de droit et à la justice reculent de 8,1 points, tandis que la participation enregistre une baisse de 10,1 points. Toutefois, certaines évolutions témoignent de progrès, notamment dans le logement décent, avec une amélioration de 39,2 points, et dans la perception du leadership féminin par la population, en hausse de 24,4 points. Madagascar figure également parmi les huit pays africains présentant moins de 1% de données manquantes dans l'indice. Ces résultats illustrent l'ampleur du travail à accomplir pour redresser les performances nationales. Pour les autorités actuelles, l'enjeu consiste désormais à combler les retards accumulés, particulièrement dans l'éducation, la gouvernance et le développement humain, afin de créer des conditions plus favorables au progrès économique et social.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.