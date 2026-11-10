Madagascar: Politique monétaire - Entre maîtrise de l'inflation et ambitions de croissance, un équilibre délicat

En maintenant son taux directeur à 12,50%, la Banque centrale (BFM) privilégie la stabilité des prix. Cependant, cette orientation intervient dans un contexte où Madagascar cherche à stimuler l'investissement, la production nationale et la création d'emplois durables.

Pas encore d'assouplissement monétaire en vue pour Madagascar. Réuni le 3 novembre dernier, le Comité monétaire de Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) a décidé de maintenir son taux directeur à 12,50% pour une période de trois mois à compter du 4 novembre. Cette décision confirme la priorité accordée à la maîtrise de l'inflation, alors même que le gouvernement entend engager une nouvelle dynamique de relance économique. La Banque centrale estime nécessaire de conserver des conditions monétaires suffisamment restrictives pour ramener progressivement l'inflation vers son objectif de 5% à moyen terme.

Une orientation qui répond aux impératifs de stabilité des prix, mais qui soulève également des interrogations sur les conditions de financement de la reprise. En effet, un taux directeur élevé tend à maintenir le coût du crédit à des niveaux peu favorables aux investissements productifs, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Dans une économie où l'accès au financement constitue déjà un obstacle majeur au développement des activités, cette situation pourrait compliquer la concrétisation des ambitions gouvernementales.

Inflation préoccupante

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Les dernières données de la BFM justifient néanmoins cette prudence. Le taux d'inflation annuel est passé de 6,8% en mars à 8,6% en septembre 2026. Plus préoccupante encore, l'inflation sous-jacente, qui exclut notamment le riz et l'énergie, s'est établie à 11,4% aux deuxième et troisième trimestres, contre 7,5% fin 2025. La Banque centrale prévoit désormais une inflation de 9,3% en décembre prochain, avant un ralentissement attendu à partir du deuxième trimestre 2027. Les pressions sur les prix alimentaires, les coûts énergétiques et les incertitudes internationales continuent d'alimenter les risques. Dans ces conditions, un assouplissement prématuré pourrait provoquer de nouvelles tensions inflationnistes, avec des conséquences directes sur le pouvoir d'achat des ménages. La stabilité monétaire constitue donc également une condition indispensable à une relance économique durable.

Deux impératifs à concilier

Le maintien de cette politique restrictive intervient toutefois à un moment où le gouvernement ambitionne de stimuler la production nationale, de soutenir les entreprises locales et de favoriser la création d'emplois. Le plan de relance économique suppose notamment une augmentation des investissements et une mobilisation accrue des financements en faveur des secteurs productifs. Or, des conditions monétaires rigoureuses peuvent freiner cette dynamique en renchérissant le crédit bancaire. Cette divergence apparente ne signifie pas nécessairement une contradiction institutionnelle. La BFM dispose de son indépendance dans la conduite de la politique monétaire, tandis que le gouvernement définit les orientations de sa politique économique et budgétaire. Les deux institutions poursuivent ainsi des objectifs complémentaires, même si leurs exigences peuvent différer à court terme.

Une reprise encore fragile

Malgré ces contraintes, les perspectives économiques montrent certains signes d'amélioration. La BFM prévoit une croissance de 3,5% en 2026, tandis que les réserves de change atteignent 3,6 milliards de dollars, représentant 6,4 mois d'importations. Ces indicateurs constituent des éléments de stabilité, sans garantir pour autant une accélération suffisante de l'investissement privé. Le véritable enjeu sera donc de faire progresser la production et l'emploi sans provoquer une nouvelle flambée des prix. Pour le gouvernement, cela implique notamment d'améliorer l'environnement des affaires, de réduire les coûts de production et de faciliter l'accès des entreprises aux financements. La réussite de la relance dépendra ainsi autant de l'efficacité des réformes économiques que de l'évolution des conditions monétaires.