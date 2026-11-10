Madagascar: Akoho gasy - Plus de 200 personnes formées aux techniques d'élevage

L'élevage de volailles pourrait bien devenir une source de revenus supplémentaire. Plus de 200 personnes ont bénéficié d'une formation gratuite sur l'amélioration des techniques d'élevage, organisée par l'association Taratra Ny Amaray, en partenariat avec la Direction régionale de l'Élevage, le samedi 7 novembre dernier.

L'association souhaite doter ses membres de compétences pratiques et de moyens leur permettant de consolider leurs activités quotidiennes. La diversification des occupations professionnelles figure parmi ses priorités, avec une perspective bien précise : permettre aux familles d'augmenter leurs ressources grâce à une activité complémentaire. Pour son secrétaire général, Ben Aly Jaomamy, cette formation s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par l'association. Plusieurs sessions ont précédemment été organisées au profit de la population.

Le choix de l'élevage de poules locales répond cette fois à une réalité du marché : les akoho gasy se font de plus en plus rares et leur prix ne cesse de grimper. Une situation qui peut représenter une opportunité pour les éleveurs capables d'améliorer leur rendement.

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Les bénéficiaires ne seront pas laissés seuls après les séances d'apprentissage. Taratra Ny Amaray prévoit un accompagnement sur le terrain, assorti de petits appuis destinés aux membres ayant suivi la formation. L'association entend ainsi favoriser la mise en pratique des connaissances acquises et encourager le développement de petits élevages familiaux. Dans un contexte où la recherche de revenus complémentaires occupe une place importante dans les stratégies des ménages, l'élevage de poules locales retrouve ainsi un intérêt économique certain.