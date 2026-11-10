Madagascar: Toliara - Trois nouveaux directeurs régionaux de la Police nationale prennent leurs fonctions

Atsimo-Andrefana, Anôsy et Menabe : la nouvelle équipe de commandement installée sous le signe de la réforme, du renforcement de la sécurité et de la lutte contre la corruption.

La Police nationale renouvelle son commandement dans trois régions du Sud et du Sud-Ouest de Madagascar. Une cérémonie militaire officielle de prise de commandement des nouveaux directeurs régionaux de la Sécurité publique de l'Anôsy, de l'Atsimo-Andrefana et du Menabe s'est tenue le vendredi 6 novembre 2026 à Toliara, sur l'avenue de Morondriake, au front de mer.

À l'issue de cette cérémonie, trois hauts responsables ont officiellement pris leurs nouvelles fonctions. Il s'agit du contrôleur général de police Andriamanantsoa Zakatiana Pierre Donatien, nommé à la tête de la direction régionale de l'Anôsy, du commissaire divisionnaire de police Solomona Maurice, pour l'Atsimo-Andrefana, et du commissaire divisionnaire de police Tabaly Ramahefarilala Fabio, pour le Menabe. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Sécurité publique, l'inspecteur général de police Erick Michel, accompagné du directeur général de la Police nationale, le contrôleur général de police Tsaramonina Ravony Jean Victor. Plusieurs hautes personnalités civiles et militaires, ainsi que des élus et différentes autorités locales, ont également assisté à cet événement.

La réforme et la lutte contre la corruption au coeur des priorités

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Dans son allocution, le ministre de la Sécurité publique a rappelé les grandes orientations du gouvernement en matière de réforme du secteur de la sécurité. Parmi les priorités annoncées figurent l'instauration d'une paix durable, l'amélioration continue des méthodes de travail des forces de l'ordre et, surtout, le renforcement de la lutte contre la corruption. Le ministre a également insisté sur l'exigence de résultats concrets et de performance dans l'accomplissement des missions confiées aux responsables et aux éléments de la Police nationale. Un message qui souligne les attentes des autorités envers les nouveaux chefs de commandement régionaux.

La sécurité, un enjeu majeur pour le développement régional

Au-delà de la nomination de nouveaux responsables, cette prise de commandement s'inscrit dans une volonté de renforcer la présence et l'efficacité des services de sécurité au niveau régional. La stabilité du climat sécuritaire constitue en effet un facteur essentiel pour la protection des personnes et des biens, mais également pour le développement économique et social des territoires. Dans l'Atsimo-Andrefana, l'Anôsy et le Menabe, les nouveaux responsables auront ainsi la responsabilité de traduire ces orientations en actions concrètes, au plus près des réalités et des préoccupations de la population.

La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire des éléments de la Police nationale, marquant officiellement cette nouvelle étape dans le commandement policier des trois régions.