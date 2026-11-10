Madagascar: Refondation nationale - L'ISERP mise sur la restauration du « hasina »

Pour l'Institut supérieur d'études, recherches et pratiques (ISERP), les crises que traverse Madagascar traduisent une profonde rupture avec les fondements culturels et spirituels de la société. Ses recherches sur la restauration du « hasina » entendent ouvrir des pistes pour un développement endogène et une renaissance civilisationnelle du pays.

Face à une crise multidimensionnelle qui affecterait les fondements de la société malgache, l'Institut supérieur d'études, recherches et pratiques (ISERP) a officiellement présenté récemment les résultats de ses travaux portant sur le paradigme du « famerenan-kasina », ou restauration du « hasina ». Cette approche se veut une contribution scientifique à la réflexion sur la refondation civilisationnelle et le développement endogène de Madagascar. Selon le Directeur général fondateur de l'ISERP, le Dr Herizo Andriamisandratsoa, la situation actuelle du pays ne relève pas uniquement d'une crise économique ou politique.

Elle traduirait également une perte progressive des repères fondamentaux liés au hasina, concept central dans la pensée et les valeurs traditionnelles malgaches. Le chercheur estime que les approches scientifiques existantes n'ont jusqu'ici pas permis de modéliser pleinement ce concept ni d'en faire un levier de transformation nationale. « Les travaux menés par l'institut reposent sur une démarche interdisciplinaire croisant notamment la biologie, la géologie, l'anthropologie, la théologie, les sciences de la gouvernance et les savoirs ancestraux. Cette recherche aboutit à la définition du hasina comme une métabolique vivante qui relie la cosmologie, la transcendance et l'organisation sociale », explique le chercheur.

Développement

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Cette approche met également en avant des valeurs telles que la vérité, la droiture et la justice, ainsi que les principes de « marina, hitsiny et rariny ». Au-delà de la réflexion théorique, l'ISERP propose une feuille de route articulée autour de dix axes stratégiques. Parmi les priorités figurent la redéfinition du statut des Malgaches, la valorisation des savoirs endogènes, la décolonisation des modèles de pensée et l'intégration de la dimension spirituelle dans les politiques de développement. L'institut appelle ainsi les chercheurs, les décideurs publics, les acteurs économiques et les citoyens à s'approprier ce paradigme afin de participer à la construction d'une société malgache plus cohérente, enracinée dans ses valeurs et tournée vers un développement authentique.