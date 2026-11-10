Madagascar: Vie associative - « Manavao » officialise son réseau féminin

L'association Vehivavy Manavao, branche féminine de l'association Manavao, a été officiellement présentée samedi dernier lors d'une conférence organisée à Antaninarenina.

L'événement a réuni les coordinatrices venues des 24 régions de Madagascar, marquant ainsi une étape importante dans le déploiement national de cette structure engagée dans le développement social et l'éducation citoyenne. Lors de cette rencontre, les responsables de l'association ont rappelé les principaux fondements de leur engagement. La promotion de l'éducation citoyenne ainsi que l'accompagnement social des populations à la base figurent parmi les priorités de Vehivavy Manavao. À l'issue de cette présentation officielle, le bureau national prévoit d'ailleurs une tournée à travers les différentes régions afin de soutenir les antennes locales dans la mise en oeuvre des activités et des projets menés sur le terrain.

Responsabilités

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L'association insiste sur le fait que l'éducation des citoyens ne relève pas uniquement de la responsabilité de l'État. Selon elle, chaque acteur de la société doit prendre part à cet effort collectif afin de contribuer au développement du pays. Le civisme constitue ainsi l'un des principaux axes d'intervention de Vehivavy Manavao. Pour la coordinatrice nationale, Arimanana Lalaina, cette notion ne doit en aucun cas être minimisée. « Le civisme est un outil essentiel pour le développement de la nation. Il commence par chaque individu. Les membres de Manavao doivent être des exemples de civisme au quotidien.

Il ne s'agit pas nécessairement de grandes actions, mais d'attitudes et de comportements à adopter chaque jour », a-t-elle expliqué. Elle a également souligné le rôle particulier des femmes dans cette démarche citoyenne. Selon elle, les membres de l'association doivent avoir le courage de dénoncer les comportements nuisibles observés dans la société. L'éducation au civisme débute également au sein du foyer, notamment à travers l'encadrement des enfants et la transmission des bonnes pratiques, telles que le respect de l'environnement et la propreté.