Madagascar: Tarifs d'entrée dans les aires protégées - Un soutien exigeant des professionnels du tourisme

Les professionnels du tourisme soutiennent la révision des droits d'entrée dans les aires protégées de Madagascar. Dans un communiqué conjoint du 5 novembre, publié le 7 novembre, ils affichent leur adhésion à cette réforme, tout en insistant sur la nécessité d'améliorer les infrastructures, la qualité des services et les retombées économiques pour les communautés locales.

Soutenue

Entrée en vigueur le 1er novembre, la nouvelle tarification intervient après quatorze années sans révision. Initialement prévue en 2025, son application avait été reportée à la suite des concertations avec les opérateurs touristiques. Dans leur communiqué conjoint, Madagascar National Parks (MNP) et plusieurs organisations professionnelles, dont les tour-opérateurs, les agences de voyages, les établissements touristiques et les guides, réaffirment leur soutien à cette évolution.

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Pour ces acteurs, l'augmentation des tarifs doit « s'accompagner d'améliorations visibles dans les parcs », notamment en ce qui concerne les infrastructures d'accueil, les équipements, l'entretien des sites et la qualité des prestations proposées aux visiteurs. Dans cette affaire, l'enjeu est aussi économique. En effet, dans un secteur où l'attractivité repose largement sur la richesse naturelle du pays, la hausse des prix devra trouver sa justification dans l'expérience offerte aux touristes.

À transformer

La réforme entend également renforcer les moyens consacrés à la préservation de la biodiversité. Selon MNP, 65% des recettes des droits d'entrée sont destinées à la conservation, 20% aux communautés locales, 10% aux infrastructures et équipements et 5% à la gestion. Par ailleurs, le mécanisme de redistribution aux communautés constitue un autre enjeu majeur. Les populations riveraines, directement concernées par les restrictions et les responsabilités liées à la protection des espaces naturels, doivent pouvoir bénéficier des revenus générés par leur fréquentation. Le soutien des professionnels représente ainsi un signal favorable pour la réforme. Sa réussite se mesurera moins à l'augmentation des recettes qu'aux résultats obtenus sur le terrain.