Madagascar: Mpox - Deux cas graves au cours de la semaine dernière

Le mpox, en dépit d'une baisse du nombre de cas enregistrés quotidiennement ces derniers temps, continue de circuler au sein de la population dans plusieurs localités à Madagascar.

Au cours de la semaine dernière, entre le 2 et le 8 novembre 2026, 13 nouveaux cas ont été enregistrés parmi 34 cas notifiés, selon le dernier point de situation du Centre des opérations d'urgence en santé publique (COUSP), publié hier. Parmi les 13 nouveaux cas, deux personnes se trouvent dans un état grave et sont actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, 9 guérisons ont été recensées.

Depuis décembre 2025, début de l'épidémie de mpox à Madagascar, jusqu'au 8 novembre 2026, soit une période de 11 mois, 5 901 cas ont été notifiés, parmi lesquels 3 807 ont été confirmés à l'issue des analyses. Près de 3 200 guérisons et 23 décès ont par ailleurs été recensés.