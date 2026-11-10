Madagascar: Mpox - Deux cas graves au cours de la semaine dernière

10 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Le mpox, en dépit d'une baisse du nombre de cas enregistrés quotidiennement ces derniers temps, continue de circuler au sein de la population dans plusieurs localités à Madagascar.

Au cours de la semaine dernière, entre le 2 et le 8 novembre 2026, 13 nouveaux cas ont été enregistrés parmi 34 cas notifiés, selon le dernier point de situation du Centre des opérations d'urgence en santé publique (COUSP), publié hier. Parmi les 13 nouveaux cas, deux personnes se trouvent dans un état grave et sont actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, 9 guérisons ont été recensées.

Depuis décembre 2025, début de l'épidémie de mpox à Madagascar, jusqu'au 8 novembre 2026, soit une période de 11 mois, 5 901 cas ont été notifiés, parmi lesquels 3 807 ont été confirmés à l'issue des analyses. Près de 3 200 guérisons et 23 décès ont par ailleurs été recensés.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.