Madagascar: Jiu-jitsu - Mondiaux d'Abu Dhabi - Nofy Chuk Hen Shun décroche l'argent et passe à la ceinture violette

Les représentants malgaches ont entamé leur campagne à la 18e édition de l'Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2026, qui réunit 19 combattants de la Grande Île sur les tatamis de la Mubadala Arena. Quatre des cinq engagés au World Amateur Championship ont déjà effectué leur entrée en lice. La meilleure performance est à mettre au crédit de Nofy Chuk Hen Shun, auteure d'un superbe parcours jusqu'en finale chez les moins de 62 kg. La pensionnaire de Checkmat a décroché la médaille d'argent mondiale avant d'être récompensée par sa promotion au grade de ceinture violette.

Les premiers combats des représentants malgaches ont débuté sur les tatamis de la Mubadala Arena, à Abu Dhabi, dans le cadre de la 18e édition de l'Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship. Engagés au World Amateur Championship, quatre des cinq combattants malgaches ont déjà effectué leur entrée en lice, avec, en point d'orgue, la belle performance de Nofy Chuk Hen Shun. Alignée dans la catégorie Women's GI / Blue / Amateur / -62 kg, la pensionnaire de Checkmat International a réalisé un parcours remarquable jusqu'en finale.

Elle a dominé la Russe Sofia Pranicnikova par soumission en huitième de finale, avant d'écarter la Russe Ekaterina Karbolina (1-0) en quart de finale. En demi-finale, la Malgache a pris le dessus sur une autre Russe, Anna Demidova, sur le score de 4 à 0, pour décrocher son billet pour la finale. Opposée à la Brésilienne Kauany De Paula, Nofy s'est finalement inclinée par soumission et repart avec une précieuse médaille d'argent mondiale. Cette performance a été immédiatement récompensée par son entraîneur, le coach Pay, qui lui a remis sa ceinture violette, symbole de sa progression et de sa montée en puissance sur la scène internationale.

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Dans la catégorie Men's GI / Blue / Amateur / -62 kg, deux Malgaches étaient engagés. Toavin-Tafita Rafidinomena a signé deux victoires convaincantes face à Aktan Beishembaev (4-0), puis à Enzo Guedj (3-1), avant de voir son parcours s'arrêter en huitième de finale après une disqualification contre Ammar Alhammadi. De son côté, Bryan Rasamy Anoharana a été éliminé dès son entrée en lice face à Amir Zaher Saidi, battu aux points. Chez les moins de 77 kg, Nomasintsoatiana Raharijaona a franchi le premier tour grâce à une victoire convaincante contre Ibrahim Kamissoko (10-3), avant de s'incliner au tour suivant face à Chrysanthos Kindynis.

La campagne malgache est toutefois loin d'être terminée. Voady Ratsivahiny doit encore faire son entrée sur les tatamis dans l'épreuve Amateur, avec l'ambition d'emboîter le pas à Nofy Chuk Hen Shun, première médaillée de la délégation. Les autres représentants de la Grande Île entreront progressivement en lice au fil du calendrier de la compétition, entre les World Youth Championship, World Jiu-Jitsu Festival, World Masters Championship et World Professional Championship. Autant d'occasions pour les 19 combattants malgaches engagés de porter haut les couleurs nationales sur la scène mondiale.