Madagascar: Sakasaka - Les clowns font couler le rire

10 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Trois clowns, deux musiciens et quelques litres d'eau. Il n'en fallait pas davantage pour transformer la scène de l'Alliance française d'Antsiranana en un espace de rire et de réflexion. Vendredi 6 novembre, le spectacle Sakasaka a embarqué petits et grands dans une aventure artistique où l'humour côtoie une préoccupation bien réelle : l'accès à l'eau.

Sur scène, Jacquelin Jaozafy, Ridel Bezara et Mohamad Saïdy ont donné vie à trois personnages burlesques, accompagnés par les musiciens Hervé Randriamanana et Vagnonjara. Gestes, mimiques, maladresses et situations cocasses composent le langage de cette création où les corps racontent autant que les mots. Les enfants s'amusent, les adultes sourient, mais le propos va bien au-delà du divertissement.

En malgache du Nord, « Sakasaka » signifie l'assoiffé. L'eau devient ainsi le fil conducteur du spectacle, tantôt source de vie, de propreté et de partage, tantôt objet de convoitise, de conflit et de frustration. Avec une bonne dose de dérision, les artistes mettent en lumière les difficultés liées à cette ressource indispensable. Une manière de sensibiliser sans transformer la scène en salle de conférence. La musique apporte une dimension supplémentaire à cette mécanique théâtrale. Elle accompagne les mouvements, souligne les émotions et donne du rythme aux séquences, dans un registre largement fondé sur l'expression corporelle.

Cette création s'inscrit dans la continuité de Zarazarao, née d'une collaboration artistique initiée en 2010 entre Julien Delime et la compagnie Zolobe. Après plus de 300 représentations à Madagascar et à l'étranger, cette expérience a ouvert la voie à une nouvelle exploration du clown dans une perspective humaniste et multiculturelle. Sakasaka a notamment été présenté aux États-Unis, au Canada, en France, à La Réunion et en Côte d'Ivoire.

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La représentation a rassemblé un public varié, avec notamment le maire Jean-Luc Djaovojozara et une partie de son équipe, des représentants de la région Picardie France, ainsi que Christophe Billon, directeur de l'Alliance française d'Antsiranana.

Au terme de cinquante minutes de spectacle, les artistes auront réussi un joli pari : faire rire sans vider le propos de sa substance. Derrière les éclaboussures et les facéties des clowns se dessine une réalité autrement moins amusante : l'eau reste une richesse précieuse dont la valeur se mesure aussi à son absence.

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