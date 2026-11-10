Madagascar: Nuit des Idées 2026 - Invitation à réfléchir aux enjeux de l'IA et du numérique

10 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Du 19 au 21 novembre 2026, l'Institut français de Madagascar (IFM) accueillera la 11e édition de la Nuit des Idées, grand rendez-vous international initié par l'Institut français pour favoriser le dialogue entre chercheurs, artistes, intellectuels et citoyens. Cette année, l'événement se déclinera sous le thème « IA, de mémoire et d'avenir », à Madagascar, en écho au mot d'ordre international « Ouvrir la voie ».

À l'heure où l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux transforment profondément notre rapport à l'information, au travail et à l'attention, cette édition proposera une réflexion collective sur les enjeux du numérique. Comment les algorithmes influencent-ils nos choix ? Qui contrôle les données ? Comment préserver son esprit critique face à la multiplication des contenus et des recommandations automatisées ?

Pour nourrir ces débats, l'IFM réunira plusieurs spécialistes internationaux et malgaches, parmi lesquels les chercheurs Antonio A. Casilli, Paola Tubaro, David Chavalarias, Idah Razafindrakoto, Manovosoa F. Rakotovao et Herimampita Rarivomanantsoa.

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Le temps fort se tiendra le samedi 21 novembre avec des tables rondes, des rencontres, des projections documentaires et des échanges avec le public. Grande nouveauté de cette édition, la Petite Nuit des Idées permettra également aux enfants et aux adolescents de participer à des ateliers, débats et activités autour des médias, du numérique et de l'intelligence artificielle.

Gratuites et ouvertes à tous, les activités organisées dans le cadre de la Nuit des Idées 2026 ambitionnent ainsi de donner à chacun les clés pour comprendre les mutations numériques et imaginer les voies d'un avenir plus éclairé.

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