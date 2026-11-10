Afrique: Prix Découvertes RFI 2027 - L'appel à candidatures continue

Le compte à rebours est officiellement lancé pour les artistes et musiciens d'Afrique et d'ailleurs. Les candidatures pour l'édition 2027 du prestigieux Prix Découvertes RFI prennent fin le 22 novembre 2026.

C'est le moment ou jamais pour les talents émergents de faire résonner leur univers musical au-delà de leurs frontières. Véritable tremplin international, ce concours met en lumière chaque année la créativité, la richesse et la diversité des musiques du continent et de sa diaspora, offrant à son lauréat une vitrine exceptionnelle ainsi qu'un accompagnement professionnel de premier plan.

Pour participer à cette nouvelle édition, la démarche s'effectue entièrement en ligne, soit via le lien direct https://go.rfi.fr/YyZ, soit directement sur le site officiel www.prixdécouvertes.com.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les artistes malgaches, ce rendez-vous représente bien plus qu'un simple concours. C'est un tremplin historique vers la scène internationale. Au fil des décennies, la richesse, la singularité et la diversité des musiques de Madagascar ont régulièrement conquis les jurys successifs de ce prestigieux prix. Témoin de cette effervescence, la jeune scène malgache s'illustre régulièrement à l'international, comme l'a brillamment prouvé Claudio Rabé, finaliste de l'édition 2026, dans la lignée des talents remarqués de Minah et Stella Afro en 2016. Une opportunité à saisir pour propulser une carrière sur la scène internationale.