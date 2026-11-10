Tunisie: JTC 2026 - Douze créations arabes et africaines en compétition officielle

Tunis — Douze créations en compétition officielle et cinquante-six spectacles toutes sections confondues sont au programme de la 27e édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) dévoilé mardi lors de la conférence de presse tenue à la Cité de la Culture à Tunis.

Organisée sous le slogan « Le théâtre bat son plein, le théâtre bat la vie », cette édition 2026, prévue du 21 au 28 novembre, constitue un carrefour artistique en Afrique et dans le monde arabe. Les JTC investiront l'espace public urbain et pénitentiaire tout en misant sur la décentralisation théâtrale dans les régions.

« L'acte théâtral restera toujours vivant et militant », a souligné le directeur artistique et président du comité d'organisation, Slim Sanhaji, saluant un effort collectif et un acquis commun pour l'ensemble des professionnels du secteur.

Le coup d'envoi des JTC sera donné par la compagnie syrienne Enana de danse-théâtre avec le spectacle d'ouverture « Soleil d'Orient », mis en scène par Jihed Mofleh.

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Douze spectacles en compétition

Au total, 11 pays arabes et africains participeront à la section compétitive : le Bahreïn, le Bénin, la république du Congo Brazzaville, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Irak, le Liban, le Maroc, le Sénégal, la Syrie et la Tunisie. La Tunisie sera en lice avec deux créations : « Tchaïka », mise en scène par Moez Mrabet (production du Théâtre National Tunisien) et « Les Couloirs de la peur », signée par Mohamed Dhia Mansouri (Inar Production).

Le jury international sera présidé par l'homme de culture et ancien ministre de la culture tunisien Abderraouf El Basti. Il sera entouré par l'actrice, metteuse en scène et saxophoniste rwandaise Carole Karemera, ainsi que par les Libanais Roger Assaf (metteur en scène et dramaturge) et Walid Aouni (chorégraphe et scénographe). L'acteur et metteur en scène tunisien Moez Gdiri siégera en tant que membre rapporteur.

Cette compétition officielle rassemble une sélection de créations illustrant la diversité des approches esthétiques et dramaturgiques contemporaines. Ces oeuvres abordent des thématiques humaines et sociales à travers un renouvellement de l'écriture, de la mise en scène et du jeu d'acteur.

Plusieurs distinctions, destinées à valoriser l'expérimentation et la créativité, sont décernées à l'issue des représentations. Selon les organisateurs, cette section vise à consolider la visibilité du théâtre de la région et à favoriser les échanges professionnels.

Huit prix seront décernés aux lauréats dont le Grand prix (Tanit d'or), les Tanits d'argent et de bronze, ainsi que les prix des meilleures interprétations féminine et masculine, de la scénographie et du texte. Cette édition marque également le retour du prix de la meilleure mise en scène.

Le panorama national et l'ouverture internationale

La section hors compétition « Panorama du théâtre tunisien » regroupe quatorze productions nationales sélectionnées parmi les créations marquantes de la saison. Ce volet vise à refléter les réalités et les mutations sociétales contemporaines à travers la diversité des expériences théâtrales locales.

La section hors compétition « Théâtre du monde » propose une sélection de 19 productions internationales visant à illustrer la diversité culturelle et esthétique des scènes étrangères.

La section « Escales théâtrales » est dédiée aux formes d'expression alternatives et aux écritures contemporaines atypiques. Ce volet met en avant 6 projets pluridisciplinaires axés sur le renouvellement des rapports entre le texte, le corps, l'espace et le public. L'objectif est d'offrir une visibilité aux propositions scéniques audacieuses explorant de nouveaux langages dramaturgiques.

Sur le plan des hommages, les JTC 2026 célébreront les trajectoires artistiques de grandes figures tunisiennes et internationales. Les « Consécrations » distinguent cette année Anissa Lotfi (Tunisie), Mohamed Kouka (Tunisie), Adama Traoré (Mali), Oliver Reese (Allemagne) et Aïda Fahmy (Égypte).

Par ailleurs, la section « Les Hommages » salue des parcours artistiques ayant contribué au renouvellement des formes scéniques, à savoir Mohamed Mokhtar Louzir, Hamadi Mezzi, Ridha Boukadida, Kawther Bardi, Jalal Eddine Saadi, Rim Zribi et Naïma El Jeni.

La section « Ils nous ont quittés... leur mémoire demeure » est dédiée aux créateurs disparus ayant marqué le théâtre tunisien, parmi lesquels Malika Hablani, Nasser Sfar, Rezgui Aouni, Tahar Fath, Mohamed Messaoud Idriss, Ahmed Kochbati, Amel Baccouche, Salah Rahmouni et Mohamed Balti.

Décentralisation, inclusion et laboratoires d'idées

Le volet social « Théâtre de la liberté », organisé en partenariat avec la Direction générale des prisons et de la rééducation (DGPR), est reconduit dans les établissements pénitentiaires et les centres de rééducation tunisiens. Cette section propose des spectacles conçus et interprétés par les détenus, un dispositif présenté par les organisateurs comme un outil de réhabilitation et d'insertion par l'expression artistique.

Le volet itinérant du festival touchera quant à lui six gouvernorats (Le Kef, Bizerte, Sfax, Medenine, Sousse et Nabeul) afin d'assurer la décentralisation de l'offre culturelle à travers une sélection de spectacles tunisiens et internationaux dans les espaces culturels privés et les centres des arts dramatiques et scéniques des régions.

La section dédiée à l'enfance et à la jeunesse, combinant propositions artistiques et visées éducatives, cherche à sensibiliser le jeune public à la pratique théâtrale tout en favorisant la réflexion et l'interaction culturelle dès le plus jeune âge.

La section « Écoles et expériences » met en avant les productions des espaces théâtraux privés et des structures de formation indépendantes à El Teatro, Le Mondial, L'Artisto, La Scène, l'Espace 77 et Be Actor.

La section consacrée au théâtre amateur se donne pour objectif de repérer et d'accompagner les talents émergents en offrant aux compagnies non professionnelles tunisiennes et étrangères une visibilité publique sur les scènes de l'avenue Habib-Bourguiba, de la place des Théâtres et des espaces extérieurs de la Cité de la Culture.

En parallèle des scènes urbaines investies par le théâtre de rue et des projections monumentales en mapping vidéo sur l'avenue Habib-Bourguiba, les JTC présenteront des soirées musicales.

Les rendez-vous académiques et formations

La programmation académique et scientifique sera marquée par la tenue d'un colloque international sur les défis du financement de la création ainsi que d'un forum international axé sur la mémoire du théâtre arabe et ses figures majeures.

En parallèle, le festival propose un riche programme de formation composé de deux masterclasses internationales et de huit ateliers pratiques axés sur la mise en scène, le jeu d'acteur et l'exploration des dramaturgies contemporaines.