Madagascar: Antsiranana - L'art et la culture mobilisés pour préserver l'eau

L'Alliance française d'Antsiranana organise un festival mêlant art, culture et pédagogie pour sensibiliser le public à la préservation de l'eau et de la biodiversité.

L'Alliance française d'Antsiranana a lancé, le week-end dernier, le festival « Eau, source de culture et de biodiversité ». Prévu jusqu'à la fin avril, l'événement propose des spectacles, des expositions pédagogiques, des projections de films et un concours photo. Il vise à sensibiliser le public, en particulier les jeunes, à une utilisation responsable de l'eau et à la protection de l'environnement.

Le festival s'est ouvert sur un spectacle de la troupe Zolo Be consacré à l'eau, avec la participation de Kidy Percu. Un film d'animation sur le même thème a été projeté le lendemain. Des spectacles de danse, des prestations de slam et d'autres rendez-vous artistiques compléteront le programme.

Le volet pédagogique s'appuie sur deux expositions itinérantes. La première, à caractère scientifique, s'adresse aux adolescents et aux adultes. La seconde, conçue pour les élèves du primaire, sera présentée dans les écoles, les quartiers d'Antsiranana et les villages environnants.

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« L'objectif est de transmettre des messages simples, accessibles et adaptés aux réalités locales », souligne Christophe Billon, directeur de l'Alliance française d'Antsiranana. Le festival invite le public à économiser l'eau, à éviter de la polluer et à mieux comprendre les risques que présente une eau contaminée pour la santé.

Sept à huit panneaux pédagogiques expliqueront aux enfants comment les eaux de lessive polluent les rivières et comment le courant peut entraîner les bouteilles en plastique jusqu'à la mer. Des jeux éducatifs leur permettront de se familiariser avec l'assainissement et la protection de l'eau. De petits trophées récompenseront les participants, qui recevront aussi des cahiers, des crayons et des gourdes en aluminium pour remplacer les bouteilles en plastique jetables.

Un concours photo

Le festival a également donné lieu à un concours photo sur le thème de l'eau, ouvert à tous les habitants de la région Diana. Les clichés pris avec un smartphone étaient acceptés afin de permettre au plus grand nombre de participer. Le maire et un représentant de la Région ont remis les prix vendredi soir, à l'occasion du spectacle d'ouverture. Les activités se poursuivront jusqu'à la mi-décembre, avant une pause pendant la saison des pluies. Elles reprendront à l'issue de cette période, avec l'objectif d'étendre progressivement le projet à l'ensemble de la région Diana.

Les difficultés d'approvisionnement en eau à Antsiranana occupent une place importante dans le volet scientifique du festival. Élaborée avec l'Office international de l'eau et des universitaires, l'exposition expliquera le cycle de l'eau et abordera les pertes enregistrées entre les zones de captage de Joffreville et la capitale du Nord.

Pour les plus jeunes, un film d'animation aborde le dérèglement climatique à travers l'histoire d'un chat qui se retrouve soudain cerné par les eaux. Le récit montre comment l'eau, indispensable à la vie, peut aussi devenir une menace lorsqu'elle envahit les lieux de vie. Il ouvre la discussion sur la fonte des glaces et la montée du niveau de la mer, dont les effets pourraient aussi toucher les zones côtières de Madagascar.