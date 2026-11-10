Madagascar: Exportation - Les partenariats régionaux ouvrent de nouveaux débouchés

Les échanges régionaux peuvent renforcer les liens économiques entre les îles de l'océan Indien. Pour Madagascar, ces partenariats ouvrent de nouvelles perspectives commerciales et d'investissement.

La coopération entre les îles du Sud-Ouest de l'océan Indien a été au centre d'une conférence organisée le 9 novembre 2026 au Havana Resort & Spa, à Ambohidahy, Antananarivo. Animée par Jean-Claude de l'Estrac, ancien ministre des Affaires étrangères de Maurice, cette rencontre avait pour objectif de faire dialoguer la mémoire historique et les réalités géopolitiques et géoéconomiques actuelles de la région, tout en mettant en lumière les perspectives de coopération entre les territoires.

Deux thématiques complémentaires ont structuré les échanges. La première a porté sur la présentation de l'ouvrage « Les fantômes de Tromelin », consacré à l'histoire de l'île de Tromelin et au destin des esclaves abandonnés sur ce territoire. À travers ce récit, l'histoire de l'esclavage dans l'océan Indien est remise en perspective. Cette mémoire commune rappelle les liens historiques entre Madagascar, Maurice et les îles voisines. Sa transmission contribue également à renforcer la connaissance de l'histoire régionale auprès des nouvelles générations.

Le second volet a concerné les enjeux géopolitiques et géoéconomiques du Sud-Ouest de l'océan Indien. La sécurité maritime, la souveraineté et la coopération régionale ont notamment été abordées. Ces questions dépassent le seul cadre diplomatique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Partage de compétences

Elles concernent directement les activités économiques, notamment le transport maritime, les échanges commerciaux et la circulation des marchandises entre les territoires insulaires.

Pour Madagascar, le renforcement de ces relations représente un enjeu économique important. L'amélioration des partenariats régionaux peut faciliter l'accès des entreprises malgaches aux marchés voisins, favoriser les investissements et créer de nouvelles possibilités commerciales. Les échanges entre les opérateurs économiques peuvent également permettre le partage de compétences et la valorisation des ressources disponibles dans chaque territoire.

La coopération régionale constitue ainsi un moyen de réduire l'isolement des économies insulaires et de diversifier leurs débouchés. Dans un espace où les territoires partagent des intérêts historiques, géographiques et économiques, la concertation devient essentielle pour répondre aux défis communs.

Au-delà du devoir de mémoire, cette rencontre rappelle que les relations entre les îles de l'océan Indien peuvent devenir un véritable moteur de développement. L'enjeu consiste désormais à transformer les liens historiques et diplomatiques en partenariats économiques concrets, capables de profiter aux entreprises comme aux populations de la région.