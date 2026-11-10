Madagascar: Intempéries - L'eau monte à Vohémar

La pluie a été incessante dans le Nord-Est. L'avertissement lié à l'abondance des précipitations a été levé.

À Vohémar, les eaux sont montées après les fortes pluies apportées par les amas nuageux de la dépression qui passait à proximité de la côte nord-est. Cette montée des eaux touche principalement le quartier d'Andranomasikely I, situé au bord d'une rivière. « Il pleut sans cesse depuis dimanche après-midi, jusqu'à ce matin », témoignait hier Gervais, un habitant du district. Il précise que les précipitations ont été plus intenses dans la nuit de dimanche à lundi.

Les forces de sécurité ont constaté la montée des eaux. « Pendant la patrouille, nous avons constaté la montée des eaux. L'eau commence à envahir des maisons, mais son niveau n'est pas encore très élevé. Nous n'avons donc pas procédé à une évacuation pour le moment », affirme une source au sein des forces de sécurité.

Météo Madagascar a placé les districts de Vohémar et de Sambava en vigilance rouge pour fortes pluies, dimanche.

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« Le système apportera encore des pluies ce soir (NDLR : hier soir), mais le temps va s'assécher dans le Nord », explique Lahatra Mampionona, prévisionniste à la Direction générale de la météorologie, qui indique que la dépression s'éloigne.

Réunis dans le cadre de l'Organe mixte de conception (OMC) élargi du district, les responsables ont fait le point sur la situation. « Il a été décidé de suspendre les cours ce lundi, en raison des pluies ininterrompues, afin d'éviter tout risque pour les écoliers. La reprise sera décidée demain en fonction de la météo », indiquait hier un membre de l'OMC.

Risque de crue

Des patrouilles des forces de sécurité, composées de militaires, de policiers et de gendarmes, surveillent la montée des eaux et identifient les maisons inondées. « À ce stade, aucun effondrement de maison ni glissement de terrain n'est signalé. Il n'y a ni blessé ni mort », rapporte la gendarmerie.

Les autorités se préparent toutefois à toute éventualité. « Des sites d'hébergement sont prévus dans chaque fokontany pour accueillir les sinistrés et, lorsqu'ils seront pleins, les maisons communales prendront le relais. Le matériel d'accueil est déjà prêt, notamment le riz, les seaux, les équipements d'éclairage ainsi que les dispositifs d'approvisionnement en eau et en électricité », précise notre source.

Plus au nord, dans la région Diana, les représentants de l'État se sont réunis dimanche soir face à la présence de ce système dans l'océan Indien. Huberto Dellaris, préfet de police d'Antsiranana, a appelé les habitants à quitter les zones basses pour rejoindre des endroits sûrs, comme les écoles, les églises ou les gymnases.

Les autorités ont appelé la population à la vigilance et à la prudence. « Il est conseillé aux pêcheurs de ne pas prendre la mer et de ne pas sortir pêcher », indique le préfet de police. Elles ont également invité les habitants de la région à se préparer à d'éventuelles coupures d'eau et d'électricité.

Dans le Nord, la principale crainte reste une nouvelle crue de la rivière Ifasy, qui pourrait à nouveau couper la route locale et interrompre l'approvisionnement. « Il a été question de réactiver les bacs, devenus peu utilisés en raison de l'absence récente de coupures de route», indique notre source.

Une note rassurante vient toutefois de Météo Madagascar : l'avertissement lié à l'abondance des précipitations, daté du 9 novembre 2026, a été levé pour toutes les régions concernées.